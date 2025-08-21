Gana ve Japonya Kakao İşleme ve Altyapıda İşbirliğine Vardı

Gana ve Japonya Kakao İşleme ve Stratejik Altyapıda İşbirliğine Vardı

TICAD görüşmesinde kakao yatırımları ve Volivo Köprüsü finansmanı ön plana çıktı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Japonya'nın Yokohama kentinde düzenlenen 9. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD) kapsamında Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Mahama, ABD merkezli Facebook hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke arasında kakao işleme, stratejik altyapı ve halklar arası ilişkiler alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde mutabakata varıldığını duyurdu.

Mahama, Gana'nın Japonya'nın kakao ithalatının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığına dikkati çekerek, Japon yatırımcıları Gana Kakao İşleme Şirketi ile ortaklığa davet edip fabrikanın yenilenmesi ve kakao işleme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesindeki Volta Gölü üzerindeki Volivo Köprüsü projesini gündeme getirdi ve Japonya'nın 2016'da sağladığı finansal desteğe teşekkür etti.

Mahama, köprünün tamamlanabilmesi için kalan yüzde 64'lük finansman açığının özellikle hibe yoluyla kapatılması talebini yeniden iletti.