DOLAR
40,94 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.392,86 0,28%
BITCOIN
4.632.906,53 1,05%

Gana ve Japonya Kakao İşleme ve Altyapıda İşbirliğine Vardı

Mahama ile Japonya Başbakanı İşiba, TICAD'ta kakao işleme, stratejik altyapı ve Volivo Köprüsü finansmanı konusunda işbirliği kararı aldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:03
Gana ve Japonya Kakao İşleme ve Altyapıda İşbirliğine Vardı

Gana ve Japonya Kakao İşleme ve Stratejik Altyapıda İşbirliğine Vardı

TICAD görüşmesinde kakao yatırımları ve Volivo Köprüsü finansmanı ön plana çıktı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Japonya'nın Yokohama kentinde düzenlenen 9. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD) kapsamında Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Mahama, ABD merkezli Facebook hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke arasında kakao işleme, stratejik altyapı ve halklar arası ilişkiler alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde mutabakata varıldığını duyurdu.

Mahama, Gana'nın Japonya'nın kakao ithalatının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığına dikkati çekerek, Japon yatırımcıları Gana Kakao İşleme Şirketi ile ortaklığa davet edip fabrikanın yenilenmesi ve kakao işleme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesindeki Volta Gölü üzerindeki Volivo Köprüsü projesini gündeme getirdi ve Japonya'nın 2016'da sağladığı finansal desteğe teşekkür etti.

Mahama, köprünün tamamlanabilmesi için kalan yüzde 64'lük finansman açığının özellikle hibe yoluyla kapatılması talebini yeniden iletti.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor
2
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
3
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı
4
Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı
5
İğdır'da Jandarma Simülasyonu: Emniyet Kemeri Hayat Kurtarıyor
6
Siverek'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım