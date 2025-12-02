Ganos Dağları'nda Fotokapan İki Karacayı Kaydetti

Ganos Dağları'nda fotokapan iki karacayı görüntüledi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaban hayatını takip amacıyla ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini ortaya koyan görüntüler kaydetti.

Görüntülerde neler var?

Ganos Dağları'nın Marmara Denizi’ne bakan hattına doğaseverler tarafından kurulan cihazın kayıtlarında, iki karaca'nın ormanın iç kısımlarına doğru sakin adımlarla ilerlediği anlar net şekilde yer aldı. Kaydedilen görüntüler, bölgedeki canlı çeşitliliğinin sürdüğünü gösteriyor.

Uzmanların değerlendirmesi

Uzmanlar, bu tür fotokapan kayıtlarının bölgedeki yaban hayatının izlenmesi ve korunması açısından önemli katkı sunduğunu vurguluyor. Düzenli takipler sayesinde türlerin varlığı ve hareketlilikleri hakkında veri toplanabiliyor.

Koruma açısından önemi

Bu kayıtlar, Ganos Dağları ve çevresindeki doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalığı artırırken, yerel koruma çalışmalarına da bilimsel veri sağlıyor. Bölgedeki canlı çeşitliliğinin sürdüğüne işaret eden görüntüler, korunma çabalarının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

