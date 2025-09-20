Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Garanti BBVA, 1-30 Eylül 2025 tarihlerinde mobil uygulama üzerinden Prim İadeli Hayat Sigortası yaptıranlara koşullara göre 1.500–5.000 TL arasında bonus veriyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:24
Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Garanti BBVA'dan Eylül Kampanyası: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Garanti BBVA, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden Prim İadeli Hayat Sigortası yaptıran müşterilerine, kampanya koşullarına bağlı olarak 1.500 TL ile 5.000 TL arasında bonus imkanı sunuyor. Banka, hem riskleri güvence altına almak hem de birikim yapmak isteyen müşterilere yönelik cazip bir teklif hazırladı.

Kampanya Detayları

Standart Başlangıç Bonusu: Kampanya tarihleri içinde Garanti BBVA Mobil üzerinden, Garanti BBVA Bireysel Bonus kredi kartı ile Prim İadeli Hayat Sigortası başlatan tüm müşteriler koşulsuz olarak 1.500 TL bonus kazanacak.

Benim Bankacım ve Özel Bankacılık Müşterilerine Özel: Bankanın Benim Bankacım veya Özel Bankacılık segmentindeki müşterilerde bonuslar yükseliyor. Aylık prim ödeme tutarı 150$–249$ arasında olanlar 3.000 TL, aylık prim tutarı 250$ ve üzeri olanlar ise kampanyanın en üst seviyesi olan 5.000 TL bonustan faydalanacak.

Banka yetkilileri, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ödeme planı seçen müşterilerin de kampanyadan yararlanabileceğini; hesaplamanın aylık ödeme tutarına denk gelen tutar üzerinden yapılacağını belirtti.

Garanti Bankası Prim İadesi Avantajı Nedir?

Prim İadeli Hayat Sigortası, belirlenen sigorta süresi boyunca olası vefat veya maluliyet gibi risklere karşı sigortalıyı ve sevdiklerini finansal olarak korurken; poliçe süresi sonunda herhangi bir risk gerçekleşmemişse ödenen primlerin tamamının sigortalıya geri iade edilmesi özelliğiyle öne çıkıyor. Bu sayede müşteriler hem güvence sağlamış hem de birikim yapmış oluyor.

Nasıl Başvurulur?

Kampanyaya katılım tamamen dijital ve hızlıdır. Başvuru adımları şunlar:

1. Garanti BBVA Mobil uygulamasına giriş yapın.

2. Uygulama içindeki "Başvuru" menüsüne gidin.

3. Menüden "Prim İadeli Hayat Sigortası" ürününü seçin.

4. Poliçe ödemelerinizi Garanti BBVA Bireysel Bonus kredi kartınızla yapmayı seçerek başvurunuzu tamamlayın.

Süre ve Hatırlatma

Kampanya 1 Eylül 2025 tarihinde başlayıp, 30 Eylül 2025 tarihinde sona eriyor. Geleceğini güvence altına alırken anında bonus kazanmak isteyen müşterilerin başvurularını bu tarihler içinde tamamlamaları gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Çanakçı'da 306 kg/m², 10 Kişi Kurtarıldı
2
Tekirdağ'da Evinde 1 Kilo 36 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı
3
Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında yangın — İtfaiye müdahalesi sürüyor
4
Atina'da İsrailli Yatırımcıya Ait Otele Kırmızı Boya Protestosu
5
Ortaköy'de Deniz Dibi Temizliği: Çok Sayıda Atık Çıkarıldı
6
Alzheimer ve Demans: Küresel Kabullenme ve Anket Bulguları
7
Ordu merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat