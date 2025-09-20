Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Garanti BBVA'dan Eylül Kampanyası: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Garanti BBVA, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden Prim İadeli Hayat Sigortası yaptıran müşterilerine, kampanya koşullarına bağlı olarak 1.500 TL ile 5.000 TL arasında bonus imkanı sunuyor. Banka, hem riskleri güvence altına almak hem de birikim yapmak isteyen müşterilere yönelik cazip bir teklif hazırladı.

Kampanya Detayları

Standart Başlangıç Bonusu: Kampanya tarihleri içinde Garanti BBVA Mobil üzerinden, Garanti BBVA Bireysel Bonus kredi kartı ile Prim İadeli Hayat Sigortası başlatan tüm müşteriler koşulsuz olarak 1.500 TL bonus kazanacak.

Benim Bankacım ve Özel Bankacılık Müşterilerine Özel: Bankanın Benim Bankacım veya Özel Bankacılık segmentindeki müşterilerde bonuslar yükseliyor. Aylık prim ödeme tutarı 150$–249$ arasında olanlar 3.000 TL, aylık prim tutarı 250$ ve üzeri olanlar ise kampanyanın en üst seviyesi olan 5.000 TL bonustan faydalanacak.

Banka yetkilileri, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ödeme planı seçen müşterilerin de kampanyadan yararlanabileceğini; hesaplamanın aylık ödeme tutarına denk gelen tutar üzerinden yapılacağını belirtti.

Garanti Bankası Prim İadesi Avantajı Nedir?

Prim İadeli Hayat Sigortası, belirlenen sigorta süresi boyunca olası vefat veya maluliyet gibi risklere karşı sigortalıyı ve sevdiklerini finansal olarak korurken; poliçe süresi sonunda herhangi bir risk gerçekleşmemişse ödenen primlerin tamamının sigortalıya geri iade edilmesi özelliğiyle öne çıkıyor. Bu sayede müşteriler hem güvence sağlamış hem de birikim yapmış oluyor.

Nasıl Başvurulur?

Kampanyaya katılım tamamen dijital ve hızlıdır. Başvuru adımları şunlar:

1. Garanti BBVA Mobil uygulamasına giriş yapın.

2. Uygulama içindeki "Başvuru" menüsüne gidin.

3. Menüden "Prim İadeli Hayat Sigortası" ürününü seçin.

4. Poliçe ödemelerinizi Garanti BBVA Bireysel Bonus kredi kartınızla yapmayı seçerek başvurunuzu tamamlayın.

Süre ve Hatırlatma

Kampanya 1 Eylül 2025 tarihinde başlayıp, 30 Eylül 2025 tarihinde sona eriyor. Geleceğini güvence altına alırken anında bonus kazanmak isteyen müşterilerin başvurularını bu tarihler içinde tamamlamaları gerekiyor.