Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Garanti BBVA, 18-26 yaş arası müşterilere özel 'Garanti BBVA Genç' mobil menüsünü devreye aldı; finansal, eğitim ve sosyal fırsatları tek ekranda sunuyor.

Garanti BBVA, 18-26 yaş arası genç müşterilerinin finansal ve sosyal ihtiyaçlarını tek bir çatıda buluşturan "Garanti BBVA Genç" menüsünü mobil uygulamasında hayata geçirdi. Dijital bankacılık kullanımındaki artışı takip eden kurum, gençlere özel deneyimi ön plana alan önemli bir adım attı.

Menü Özellikleri

Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında en çok harcama yaptıkları kategoriler olan yeme-içme, ulaşım ve giyim gibi alanlarda kendilerine özel kampanyaları anında görebiliyor. Bu sayede harcama alışkanlıklarına uygun fırsatlara kolay erişim sağlanıyor.

Ayrıca menüde üniversite hayatını destekleyen eğitimler, kariyer yolculuğunda yol gösteren staj ve iş imkânları, popüler dijital platform aboneliklerinde özel indirimler ve kültür-sanat etkinliklerinde ayrıcalıklı bilet seçenekleri gibi çok sayıda fırsat tek bir ekrandan takip edilebiliyor.

Hedef ve Yaklaşım

Garanti BBVA'nın "Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımının somut örneklerinden biri olan bu uygulama, mobil bankacılığın aktif kullanımını artırmayı hedefliyor. Genç kullanıcıların beklentilerine göre tasarlanan menü, kişiselleştirilmiş ve kolay erişilebilir deneyimler sunuyor.

Yetkili Açıklamaları

Ceren Acer Kezik lansmanla ilgili görüşlerini paylaşırken, "Bankacılık artık görünmez kadar akıcı, hatırlanacak kadar pozitif bir deneyim sunmalı. Müşterilerimizin gözünden baktığımızda gördüğümüz bu," dedi ve gençlerin bu dönüşümdeki rolüne dikkat çekti.

Kezik sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bugünün gençleri, dijital dünyada doğmuş olmalarının ötesinde, geleceği şekillendirecek fikir ortaklarımız. Onlar hızlı, basit ve tamamen kendilerine özel deneyimler talep ediyor. Karşılarında onlara ne yapacaklarını söyleyen bir kurum yerine; onları anlayan, dinleyen ve onlarla birlikte düşünen bir yol arkadaşı görmek istiyorlar. 'Garanti BBVA Genç' platformunu da tam olarak bu içgörüyle, onların geri bildirimlerini alarak, hatta bazı özellikleri doğrudan onların önerileriyle hayata geçirdik."

