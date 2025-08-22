Garbis Loris Özatay son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Fotoğrafçılık Günü olan 19 Ağustos'ta, 79 yaşında vefat eden foto muhabiri Garbis Loris Özatay için Kadıköy'de tören düzenlendi. Meslektaşları, yakınları ve basın camiasından temsilciler Özatay'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni ve defin

Tören, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nde gerçekleşti. Törene Özatay'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda gazeteci, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve belgesel film ve televizyon yapımcısı ile foto muhabiri Coşkun Aral katıldı. Özatay, daha sonra Bağlarbaşı Surp Haç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayatı ve gazetecilik serüveni

1946'da İstanbul'da doğan Özatay, 1962'de amatör olarak fotoğrafçılığa başladı ve kısa sürede usta foto muhabiri Ara Güler ile tanışarak ondan ilham aldı. 1966'da Yeniköy vapuru ile Yeni Galatasaray motorunun çarpışıp batmasını deniz altında fotoğraflaması, ona Türk Haberler Ajansı (THA)'nda çalışma fırsatı sağladı.

Renkli fotoğrafçılığı öğrenmek için reklam fotoğrafçısı Sami Güner'in stüdyosunda çalıştıktan sonra, 1969'da THA'ya kadrolu olarak geçti. 1970'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından fotoğraf dalında "Gazetecilik Başarı Ödülü" ile ödüllendirildi.

Öne çıkan çalışmalar ve ödüller

1971'de, Ürdün Kralı Tallal'ı Şifa Yurdu Hastanesi'nde çektiği fotoğrafla birinci seçildi; bu fotoğrafı çekebilmek için hastanede on gün bahçıvan olarak çalıştığı ve sonrasında Ürdün'e girişinin yasaklandığı bildirildi.

1975'te "Hayat Mecmuası"ndan, gazeteci Abdi İpekçi'nin isteğiyle Milliyet'e geçti. Daha sonra Güneş gazetesinde fotoğraf editörü olarak görev yaptı. 1990'da Cumhuriyet, 1994'te yeniden Milliyet'te çalıştı.

Milliyet'te yürüttüğü "Gidilmemiş ve Bilinmeyen Yerleriyle Türkiye" projesi kapsamında; 1995'te "İstanbul'un Yanı Başı Cennet", 1996'da "Tarih Doğa İç İçe, İç Anadolu Bölgesi", 1997-1998 arasında "Tarih Doğa İç İçe Karadeniz ve Ege Bölgesi" ve 2000'de "Adım Adım GAP" çalışmalarıyla projeyi tamamladı.

1996'daki Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kardak krizi sırasında kayalığa bayrak diken SAS komandoları'nın fotoğrafını çekmeyi başaran Özatay, bu kareyle 1997'de "Sedat Simavi Fotoğraf Ödülü"nü aldı.

Son yıllar ve mesleğe katkıları

Milliyet'teki 19 yıllık görevinden ayrılan Özatay, 2024-2025 yılları arasında TGC Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca 2019 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi olup, sürekli basın kartına sahipti.

Garbis Loris Özatay, ardında zengin bir fotoğraf mirası ve Türk basınında iz bırakan bir meslek hayatı bıraktı.

