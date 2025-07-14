Gassal Dizisi Ekibi TRT 12 Punto'da Ağırladı

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii, büyük ilgi gören orijinal dizisi Gassal ile TRT 12 Punto programının konuğu oldu. TRT'nin düzenlediği 7. senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu etkinlikler kapsamında Feriye Bahçesi'nde, "Senaryodan Üçüncü Sezona Gassal Hakkında Her Şey" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Dizinin senaristi ve yönetmeni Sümeyye Karaarslan, söyleşide Gassal'ın 2015'ten beri hazırlık aşamasında olduğu ve ilk olarak sinema filmi olarak yazıldığını dile getirdi. Karaarslan, "Hikayeyi kenarda çok demlendirdim. Önce sinema filmi yapmak istedim, olmadı ama şimdi daha geniş kitlelere ulaşabilmesi büyük bir şans oldu." ifadesinde bulundu.

Karaarslan, dizinin hikayesinin gerçekten karşılık bulduğunu aktararak, "Yapım şirketi ile buluştuğumuzda hikayenin çok güzel olduğunu söylendi. Tabii ile yaptığımız bu işbirliği gerçekten büyük bir fırsat oldu," diyerek memnuniyetini belirtti.

Açıklamalar ve Zorluklar

Oyuncu Ahmet Kural, dizinin komedi ve dram türlerinin zorluklarını ele alarak, "Komedi, doğru anı yakalayamazsanız başarısız sonuçlanabilir. Dram ise içerik itibariyle daha katmanlı bir işleyiş gerektirir. Bu iki türün dengesini kurmak önemli," dedi. Kural, Gassal senaryosunun kendisine ilk geldiğinde büyük bir heyecan yaşadığını belirtti.

Diğer bir oyuncu Hande Soral ise, Nihan karakterinin trajedileriyle dizide nasıl bir derinlik kazandığını vurguladı. "Nihan, yaşadığı kayıplarla her adımında kendi ailesini hissetmeye devam eden bir karakter. Umarım böyle trajediler yaşamayız," dedi.

Dizinin 2. sezon müziklerine imza atan müzisyen Bayhan ise projeye katılım sürecini anlattı ve diziye olan ilgisinin altını çizdi. Söyleşide katılımcılar, konuşmaları ardından hatıra fotoğrafları çektirdi.

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin büyük ilgi gören orijinal dizisi "Gassal"in ekibi, TRT 12 Punto'ya konuk oldu. Etkinlikler kapsamında Feriye Bahçesinde "Senaryodan Üçüncü Sezona Gassal Hakkında Her Şey" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, Senarist yönetmen Sümeyye Karaarslan (sol 2), dizinin başrol oyuncuları Ahmet Kural (sağ 2), Hande Soral (ortada) ile dizinin 2. sezon müziklerine imza atan Bayhan (sağda) yer aldı.

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin büyük ilgi gören orijinal dizisi "Gassal"in ekibi, TRT 12 Punto'ya konuk oldu. Etkinlikler kapsamında Feriye Bahçesinde "Senaryodan Üçüncü Sezona Gassal Hakkında Her Şey" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, Senarist yönetmen Sümeyye Karaarslan (sol 2), dizinin başrol oyuncuları Ahmet Kural (sağ 2), Hande Soral (ortada) ile dizinin 2. sezon müziklerine imza atan Bayhan (sağda) yer aldı.