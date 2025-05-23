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Gassal'ın İkinci Sezonu Tabii'de Yayınlandı

Gassal dizisinin ikinci sezonu Tabii'de izleyici ile buluştu. Gala İstanbul'da yapıldı ve oyuncuları ile TRT Genel Müdürü konuştu.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 23:55
Gassal'ın İkinci Sezonu Tabii'de Yayınlandı

Gassal'ın İkinci Sezonu Tabii'de Yayınlandı

Türk televizyon dünyasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Gassal, ilk sezonundaki büyük başarısının ardından, ikinci sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin uluslararası dijital platformu Tabii'de yayınlanan dizinin merakla beklenen yeni sezonunun galası İstanbul'da gerçekleştirildi.

TRT Genel Müdürü'nden Gassal'a Büyük Övgü

Gala sırasında konuşma yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dizinin hayatın içinden hikayesiyle, diyaloglarıyla ve müzikleriyle sıkça anıldığını belirtti. Sobacı, "Gassal, izleyiciler tarafından çok sevildi ve izlenme rekorları kırdı. Eğer Türkiye'de dizi sektöründe kült diziler listesi oluşturulacaksa, Gassal mutlaka bu listedeki yerini aldı," dedi.

Sobacı, dizinin ilk gününden itibaren izleyicilerin merakını çektiğini ifade ederek, ikinci sezonun talep edilen hızla izleyiciyle buluşturulmasının amaçlandığını belirtti. Gassal'ın, şiddet veya cinsellik unsuru olmadan da büyük bir ilgi görebileceğini vurgulayan Sobacı, "Bu diziyle gördük ki, iyiyi ve güzeli hatırlatan, kültürel değerlere zarar vermeyen yapımlar da izleyiciler tarafından sahiplenilebiliyormuş," şeklinde konuştu.

Ünlü Oyuncular İlk İzlenimlerini Paylaştı

Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, ikinci sezonun çok güzel olduğunu belirterek, "Maceramız aynen devam ediyor. Yeni heyecanlar, yeni isimlerle devam edeceğiz," dedi. Bu sezona yeni katılan Hande Soral ise, dizinin senaryosunun çok iyi yazıldığını ve setteki atmosferi övgüyle değerlendirdi.

Üçüncü Sezon Hazırlıkları Başladı

Dizinin senaristi Sümeyye Karaarslan, Nihan karakteriyle dizinin çok daha iyi bir konumda olduğunu düşünerek, izleyicilerin kendilerinden bir parça bulacaklarına inandığını ifade etti. Karaarslan, üçüncü sezon üzerine hazırlıkların başladığını ve yakın zamanda çekimlere geçeceklerini duyurdu.

Etkileyici müzikleriyle de dikkat çeken dizinin gala gecesinde, Bayhan ve orkestrası çeşitli şarkılar seslendirdi. Gala, İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.

Dizinin Hikayesi

İlk sezonda “ölünce beni kim yıkayacak?” sorusunun etrafında şekillenen hikaye, Baki’nin geçmişin gölgeleriyle mücadelesine odaklanıyor. Gizemli bir kadın gassalın kasabaya gelişi ve Baki’nin hayatına dokunuşu ise ikinci sezonun ana eksenini oluşturuyor.

Gassal, başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral ile dikkat çekerken, sezon boyunca birçok başarılı oyuncunun performansını da izleyiciyle buluşturacak.

İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran, Türkiye'nin...

İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran, Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal", ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, galada konuşma yaptı.

İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran, Türkiye'nin...

İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran, Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal", ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, galada konuşma yaptı.

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