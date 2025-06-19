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Gastronomi ve Müzik 'Şeflerin Düeti'nde Buluştu

Gastronomi ve müziğin buluştuğu 'Şeflerin Düeti', operacı Hakan Aysev ve şef Veli Bayraktar ile beşinci kez gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 11:51
Gastronomi ve Müzik 'Şeflerin Düeti'nde Buluştu

Gastronomi ve Müzik Bir Araya Geldi

'Şeflerin Düeti' etkinliği, operacı Hakan Aysev ve ünlü şef Veli Bayraktar ile beşinci kez muhteşem bir konseptle gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentindeki Elexus Hotel'in restoranında düzenlenen bu özel etkinlik, gastronomi ve müzik tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz anlara imza attı.

Özel Menüler ve Kıbrıs'ın Lezzetleri

Akdeniz’in zengin mutfak kültürlerinden esinlenen özel yemeklerin sunulduğu etkinlikte, menü Bayraktar ile Aysev tarafından birlikte hazırlandı. Şef Veli Bayraktar, AA muhabirine verdiği bilgide, "Kıbrıs mutfağını misafirlerimize tanıtıyoruz" diyerek, Türkiye'deki tanınmış şeflerle ortak programlar düzenlediklerini belirtti.

Bayraktar, etkinliğin tarihi ve kültürel yapılarla zenginleştiğini vurgulayarak, ilk programlarının Kıbrıs mutfağına odaklandığını, ardından farklı konuk şeflerle birlikte çeşitli lezzetleri misafirlere sunduklarını ifade etti.

Akdeniz Temalı Mutfak ve Müzik Performansı

Beşinci etkinlikte, Hakan Aysev ile birlikte Cengiz Makarnası pişireceklerini belirten Bayraktar, ana temanın Akdeniz olacağına vurgu yaptı. "İtalyan, Fransız, Türk ve Kıbrıs mutfağının kendine has yemekleriyle bu coğrafyada lezzet turuna çıkacağız" dedi. Etkinlik boyunca Aysev, müziğiyle bu kültürel yolculuğa eşlik edecekti.

Unutulmaz Bir Akşam

Opera sanatçısı Hakan Aysev, etkinlikte keyifli anlar yaşayacaklarını belirtirken, "Yemek benim için olmazsa olmaz bir şey. Veli Bayraktar ile birlikte yemek yapmak bana çok heyecan veriyor" ifadelerini kullandı. Aysev, müzik kariyerinin yanı sıra gastronomiye olan ilgisini de dile getirerek, restoranlarda yemek yediği yerleri her zaman öncelikle keşfettiğini ekledi.

Etkinlik, sanat ve mutfağın buluştuğu bir platform olarak dikkat çekti. Aysev'in sahnede ve mutfakta performans sergilediği bu gece, 'O Sole Mio', 'Caruso' ve daha birçok Türk, İtalyan ve Yunan eserinin seslendirilmesi ile muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Davetlilerin de eşlik ettiği etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

"Şeflerin Düeti" etkinliği beşinci kez özel bir konseptle opera sanatçısı Hakan Aysev (solda) ile...

"Şeflerin Düeti" etkinliği beşinci kez özel bir konseptle opera sanatçısı Hakan Aysev (solda) ile şef Veli Bayraktar'ın (sağda) katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde gerçekleştirildi.

"Şeflerin Düeti" etkinliği beşinci kez özel bir konseptle opera sanatçısı Hakan Aysev (solda) ile...

"Şeflerin Düeti" etkinliği beşinci kez özel bir konseptle opera sanatçısı Hakan Aysev (solda) ile şef Veli Bayraktar'ın (sağda) katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde gerçekleştirildi.

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