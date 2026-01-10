Gastroşizisli 44 Günlük Civan, Diyarbakır'da İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Diyarbakır’da 44 gün önce doğan Civan Şen, anne karnındayken 25 binde bir görülen Gastroşizis teşhisiyle dünyaya geldi. Mide ve bağırsakları karın dışında gelişen minik Civan, doğar doğmaz steril kompreslerle korundu ve aynı gün ameliyata alındı. Geçirilen iki ağır ameliyatın ardından organları karnına yerleştirilerek sağlığına kavuştu.

Ameliyat ve tedavi süreci

Özel Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin kendilerine 44 önce geldiğini, doğuştan bağırsaklarının karnın dışında olduğunu belirtti. Kamacı, hastalığın doğuştan karın duvarında bir yırtık sonucu oluştuğunu ve bu nedenle mide ile bağırsakların tamamen karnın dışında olduğunu aktardı.

Kamacı, 'Doğduğu gün hemen ameliyata aldık. İki seanslı bir ameliyatla tedavisini tamamladık. İlk seansta bağırsakların tamamını karnın içine sığdıramadığımız için silo dediğimiz bir yöntemle bağırsakları korumaya alıyoruz. Daha sonra karın içi basıncı düştükçe, karın genişledikçe ve bağırsakların ödemi azaldıkça ikinci seansta bağırsakların tamamı karın içine yerleştiriliyor. Biz de hastamızı doğduğu gün birinci seans ile bağırsakları silo içine aldık, 10 günlük olduğunda da ikinci seansla artık tamamen bağırsakları karın içine yerleştirebilecek hale geldik ve kapattık' dedi.

Kamacı, bu anomalinin yaklaşık 25 binde bir görüldüğünü ve ölüm oranlarının da az olmadığını vurguladı. Civan'ın 35 haftalık ve 2 kilo 250 gram olarak doğduğunu söyleyen Kamacı, 'Şu anda 44’üncü gününde 2 kilo 600 gram olarak tamamen sağlıklı, tamamen beslenir bir halde hiçbir sorunu olmadan şifayla hastamızı taburcu ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım ve aile desteği

Özel Memorial Dicle Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Mehmet Emin Günel ise bebeğin geldiği gün ve sonrası iki kez operasyon geçirdiğini, ardından yoğun bakım sürecinin zor ve meşakkatli olduğunu belirtti. Günel, 'Ama gerek hemşirelik hizmetleri, gerekse hastanemizin imkanlarıyla son derece sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz. 44 gündür bebeğimizi takip ediyoruz. Bu noktada tabii ki cerrahi prosedürler çok çok önemli. Ve ardından hemşirelik hizmetlerinin yapmış olduğu uygun bakımlar çok önemli. Aynı şekilde aile de bize istediğimiz anne sütünü, ilgiyi son derece yeterli düzeyde sağladılar' dedi.

Ailenin duyguları

Baba Gaffar Okkan Şen de, 4 aylıkken anne karnındayken teşhis konulduğunu belirterek, 'Doğum olduktan sonra Taner hocayla görüştük. Hocamız, hastalığın tedavisi olduğunu söyledi. Her şeyi Taner hocaya bıraktık. İki ameliyatla bağırsaklar hepsi içeri alındı. Bugün 44’üncü gündür, hayırlısıyla çocuğunuzu kucağımıza alıyoruz. Taner ve Mehmet Emin hocaya, ekiplerine çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

