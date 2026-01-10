Gastroşizisli 44 Günlük Civan, Diyarbakır'da İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Diyarbakır'da 44 günlük Civan, doğuştan Gastroşizis nedeniyle dışarıda gelişen mide ve bağırsakları yapılan iki ameliyatla karnına yerleştirildi ve sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:01
Gastroşizisli 44 Günlük Civan, Diyarbakır'da İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Gastroşizisli 44 Günlük Civan, Diyarbakır'da İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Diyarbakır’da 44 gün önce doğan Civan Şen, anne karnındayken 25 binde bir görülen Gastroşizis teşhisiyle dünyaya geldi. Mide ve bağırsakları karın dışında gelişen minik Civan, doğar doğmaz steril kompreslerle korundu ve aynı gün ameliyata alındı. Geçirilen iki ağır ameliyatın ardından organları karnına yerleştirilerek sağlığına kavuştu.

Ameliyat ve tedavi süreci

Özel Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin kendilerine 44 önce geldiğini, doğuştan bağırsaklarının karnın dışında olduğunu belirtti. Kamacı, hastalığın doğuştan karın duvarında bir yırtık sonucu oluştuğunu ve bu nedenle mide ile bağırsakların tamamen karnın dışında olduğunu aktardı.

Kamacı, 'Doğduğu gün hemen ameliyata aldık. İki seanslı bir ameliyatla tedavisini tamamladık. İlk seansta bağırsakların tamamını karnın içine sığdıramadığımız için silo dediğimiz bir yöntemle bağırsakları korumaya alıyoruz. Daha sonra karın içi basıncı düştükçe, karın genişledikçe ve bağırsakların ödemi azaldıkça ikinci seansta bağırsakların tamamı karın içine yerleştiriliyor. Biz de hastamızı doğduğu gün birinci seans ile bağırsakları silo içine aldık, 10 günlük olduğunda da ikinci seansla artık tamamen bağırsakları karın içine yerleştirebilecek hale geldik ve kapattık' dedi.

Kamacı, bu anomalinin yaklaşık 25 binde bir görüldüğünü ve ölüm oranlarının da az olmadığını vurguladı. Civan'ın 35 haftalık ve 2 kilo 250 gram olarak doğduğunu söyleyen Kamacı, 'Şu anda 44’üncü gününde 2 kilo 600 gram olarak tamamen sağlıklı, tamamen beslenir bir halde hiçbir sorunu olmadan şifayla hastamızı taburcu ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım ve aile desteği

Özel Memorial Dicle Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Mehmet Emin Günel ise bebeğin geldiği gün ve sonrası iki kez operasyon geçirdiğini, ardından yoğun bakım sürecinin zor ve meşakkatli olduğunu belirtti. Günel, 'Ama gerek hemşirelik hizmetleri, gerekse hastanemizin imkanlarıyla son derece sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz. 44 gündür bebeğimizi takip ediyoruz. Bu noktada tabii ki cerrahi prosedürler çok çok önemli. Ve ardından hemşirelik hizmetlerinin yapmış olduğu uygun bakımlar çok önemli. Aynı şekilde aile de bize istediğimiz anne sütünü, ilgiyi son derece yeterli düzeyde sağladılar' dedi.

Ailenin duyguları

Baba Gaffar Okkan Şen de, 4 aylıkken anne karnındayken teşhis konulduğunu belirterek, 'Doğum olduktan sonra Taner hocayla görüştük. Hocamız, hastalığın tedavisi olduğunu söyledi. Her şeyi Taner hocaya bıraktık. İki ameliyatla bağırsaklar hepsi içeri alındı. Bugün 44’üncü gündür, hayırlısıyla çocuğunuzu kucağımıza alıyoruz. Taner ve Mehmet Emin hocaya, ekiplerine çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

44 GÜNLÜK CİVAN ŞEN'E, ANNE KARNINDAYKEN 25 BİNDE BİR GÖRÜLEN GASTROŞİZİS HASTALIĞI TEŞHİSİ...

44 GÜNLÜK CİVAN ŞEN'E, ANNE KARNINDAYKEN 25 BİNDE BİR GÖRÜLEN GASTROŞİZİS HASTALIĞI TEŞHİSİ KONULDU. MİDE VE BAĞIRSAKLARI KARNIN DIŞINDA GELİŞEN CİVAN, GEÇİRDİĞİ İKİ AMELİYATIN ARDINDAN ANNE VE BABASINA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ.

DİYARBAKIR’DA 44 GÜN ÖNCE MİDE VE BAĞIRSAKLARI KARNININ DIŞINDA DOĞAN CİVAN, GEÇİRDİĞİ İKİ AĞIR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 12 Ocak'ta Şehir Hastanesi'ne Taşınıyor
2
Vali Canbolat: Basın Toplumsal Farkındalığın Artmasına Öncülük Ediyor
3
Kızılcık, Yağlı Karaciğer Etkilerini Azaltıyor: Bayram’a Pınar Enstitüsü 2025 Birincilik Ödülü
4
Keçiören Belediyesi: Kışta Park ve Yeşil Alan Bakımı Sürüyor
5
Emine Erdoğan'dan Türk Müziği Vurgusu: Palet Türk Müziği İlkokulu'nu Ziyaret Etti
6
Uzmandan Uyarı: Çocuklarda Grip, RSV ve Covid-19 Riskine Dikkat
7
Ardahan'da 2026 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları