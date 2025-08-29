DOLAR
Gavin Newsom: Birçok Yabancı Lider Donald Trump'ın Arkasından Gülüyor

California Valisi Gavin Newsom, yabancı liderlerin Donald Trump'ı arkadan güldüğünü ve ülkenin otoriterleşmeye sürüklendiğini iddia etti; JD Vance yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:13
California Valisi Gavin Newsom, Sacramento'da düzenlenen ve Politico dergisinin ev sahipliği yaptığı 'California Gündemi: Sacramento Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Newsom, ülkenin otoriterleşmenin eşiğinde olduğunu savunarak, birçok yabancı liderle tanışma ayrıcalığına eriştiğini ve bunların 'Trump'ın arkasından güldüklerini' söylediğini belirtti. Vali, 'Onlarcası oldu. Arkasından gülüyorlar. Her yerde onunla eğleniliyor. Bu bir utanç,' ifadelerini kullandı.

Başkanın destekçileri tarafından kendisine gönderilen iki düzine 'Trump 2028' şapkası olduğundan söz eden Newsom, Trump'ın görev süresi dolduktan sonra görevi bırakma niyeti olmadığını, ancak başka bir seçim de istemediğini öne sürdü.

Newsom, ayrıca 'hukukun üstünlüğünün Trump'ın üstünlüğüyle yer değiştirdiğini' iddia ederek, seçim zamanında federal güvenlik güçlerinin ülke çapındaki oy kabinlerine ve sandık merkezlerine gönderileceğini tahmin ettiğini ifade etti.

Vali, federal göçmenlik yetkililerinin 'tarihin en büyük özel polis teşkilatı' gibi davrandığını ve Sınır Devriyesi personelinin halkın çıkarları yerine Trump'ın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürdü.

JD Vance'tan yanıt: 'Ustayı taklit edemezsin'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'te katıldığı programda Newsom'un açıklamalarına yanıt verdi. Vance, Newsom'un Trump gibi davranmaya çalıştığını savunarak, 'O, Gavin Newsom olmaya çalışmıyor, Donald Trump'ın sahte bir kopyası olmaya çalışıyor' dedi.

Vance, Newsom'un Trump'a ilişkin yorumlarını eleştirirken, 'Ustayı taklit edemezsin. Sadece kendin olmalısın. Ve bence insanlar, ABD Başkanı'nın ucuz bir taklidinden çok bunu daha çok seveceklerdir' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vance, Demokratlara yönelik mesajında, 'Trump'tan öğrenmeleri gereken tek şeyin biraz gülmek' olduğunu savundu ve Demokratların her şeye alınmak yerine bazen mizahla yaklaşmasının yararlı olacağını belirtti.

