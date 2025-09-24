Gavin Newsom: Trump'ın BM'deki yürüyen merdiven aksaklığı 'tüm dünyanın güldüğü' an

Gavin Newsom, Trump'ın BM girişinde yürüyen merdivenin durmasının "tüm dünyanın gülmesine" yol açtığını ve ofisinin X paylaşımında alaycı ifadeler kullandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:51
California Valisi Gavin Newsom, Başkan Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durması olayında, "tüm dünyanın Trump'a güldüğünü" iddia etti.

Olayın gelişimi

Trump, eşi Melania Trump ile BM binasına girerken bindiği yürüyen merdiven aniden durdu. Olayın hemen ardından çeşitli açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları gündeme geldi.

Tepkiler ve paylaşımlar

Newsom'un basın ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trump için "zekası düşük bir Başkan" ifadesi kullanıldı ve alaycı bir dille "bir sonraki durağının huzurevi olacağı" yönünde göndermede bulunuldu. Mesajda, yürüyen merdivende yaşanan aksaklığın "tüm dünyanın gülmesine yol açtığı" ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olayın ardından X üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise yürüyen merdivenlerin aniden durmasının ABD delegasyonundan bir kameramanın neden olmuş olabileceğini açıkladı.

