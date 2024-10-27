Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı Yolcu Rekoru Kırdı

Metro Hattında Rekor Seviye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 25 Ekim'de 35,466 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bu, hattın tüm zamanlar için kaydedilen en yüksek yolcu sayısı olarak tarihe geçti.

Toplam Yolcu Sayısı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, metro hattının açılışından bu yana toplam 12,783,478 yolcu taşıdığını belirtti.

Yolcu Sayısındaki Artış

Bakan Uraloğlu, metro hattının günlük yolcu sayısının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "25 Ekim'deki yeni rekor, hattın doğru bir yatırım olduğunu gösteriyor. Önceki rekor 4 Ekim'de 33,084 yolcuyla kırılmıştı." dedi.

Uzunluk ve Hedefler

Bakan Uraloğlu, hattın uzunluğunun 47,5 kilometre olduğunu ve İstanbul'un ulaşımına büyük katkı sağladığını ifade etti. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun durakları birbirine bağlayan hattın, yolculara hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduğunu belirtti.

Raylı Sistem Projeleri

İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek için yer altı sistemine önem verdiklerini belirten Uraloğlu, "Yapımı süren projelerimiz tamamlandığında, mega kentin raylı sistem uzunluğu 384 kilometreye ulaşacak. İstanbullulara hızlı ve güvenli bir ulaşım sunmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.