Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda Tarihi Yolcu Rekoru

İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, 19 Şubat'ta 37.843 yolcu ile rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:48
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda Tarihi Yolcu Rekoru

Bakan Uraloğlu'ndan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 19 Şubat'ta 37.843 yolcuyla yeni bir rekor kırdığını duyurdu.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılında hizmete giren bu metro hattına dair son verileri paylaştı. Hattın, 19 Şubat'ta ulaştığı yolcu sayısının, daha önceki rekoru olan 36.389 yolcunun, 22 Kasım 2024'te kırıldığını hatırlatarak, “Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 2023 yılından bu yana metro hattımız toplam 16,5 milyon yolcuya hizmet verdi.” dedi.

İstanbul'un En Uzun Hatlarından Biri

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın uzunluğunun 47,5 kilometre olduğunu belirtti. Bu hattın, İstanbul'un en uzun hatlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her gün ortalama 30 binden fazla yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine olanak tanıyor.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 27'sinin Gayrettepe, yüzde 24'ünün ise İstanbul Havalimanı istasyonlarını kullandığını belirtti.

Yeni Hızlı Hat Projeleri

Uraloğlu, hattı Halkalı'ya uzatmak üzere çalışmaların devam ettiğini de kaydetti. Arnavutköy Hastane-Halkalı hat kesiminde İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında devam eden projelere dikkat çeken Uraloğlu, “Hattımız tamamen açıldığında 69 kilometre uzunluğunda olacak ve toplam 15 istasyonda hizmet vereceğiz.” açıklamasında bulundu.

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