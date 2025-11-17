Gazeteci Hikmet Sönmez Zonguldak’ta Defnedilecek

Bartın’daki evinde ölü bulundu

Barış Gazetesi sahibi Hikmet Sönmez (84), Bartın Orduyeri Mahallesi 678. Sokak Şirinyuva Sitesi’ndeki evinde akşam saatlerinde ölü bulundu.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Sönmez’in cenazesi morga kaldırıldı ve otopsi yapıldı.

Cenazeyle ilgili edindiğimiz bilgiye göre, Sönmez’in naaşı salı günü sabah saat 10.00’da son kez evinin önüne getirilerek yakınlarından helallik alınmasının ardından Zonguldak’a götürülecek.

İlçede yapılacak tören kapsamında, cenaze Uzunmehmet Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zonguldak Asri Mezarlıktaki aile mezarlığına defnedilecek.

