Gazeteci İsmail Saymaz Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarına katılımı dolayısıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:08
Gazeteci İsmail Saymaz Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul. Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı. Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Saymaz’ın Taksim Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği iddiaları üzerinde duruluyor. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan Saymaz, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı

Soruşturma çerçevesinde, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala ile gerçekleştirdiği görüşmelerin tespit edildiği bildiriliyor. Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun bir temas içinde olduğu kaydedildi. Ayrıca sosyal medya paylaşımları aracılığıyla Gezi Parkı olayları hakkında çok sayıda içerik ürettiği de belirlendi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Saymaz’ın kalkışma olaylarını Türkiye’ye yaymaya çalışmasının yanında, bu süreçte sosyal medyada gerçek dışı bilgiler paylaşıp vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı öne sürüldü. Bu tespitler doğrultusunda Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi.

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