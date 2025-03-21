Gazeteci İsmail Saymaz Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Soruşturma çerçevesinde, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala ile gerçekleştirdiği görüşmelerin tespit edildiği bildiriliyor. Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun bir temas içinde olduğu kaydedildi. Ayrıca sosyal medya paylaşımları aracılığıyla Gezi Parkı olayları hakkında çok sayıda içerik ürettiği de belirlendi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Saymaz’ın kalkışma olaylarını Türkiye’ye yaymaya çalışmasının yanında, bu süreçte sosyal medyada gerçek dışı bilgiler paylaşıp vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı öne sürüldü. Bu tespitler doğrultusunda Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi.