DOLAR
40,55 -0,04%
EURO
46,86 -0,07%
ALTIN
4.341,27 -0,09%
BITCOIN
4.782.755,89 -0,6%

Gazeteciler Van'ın Tarihi ve Kültürel Zenginliklerini Keşfetti

Farklı illerden gelen gazeteciler, Van'daki tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 16:18
Gazeteciler Van'ın Tarihi ve Kültürel Zenginliklerini Keşfetti

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinliği çerçevesinde, farklı illerden gelen gazeteciler Van'ın tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen etkinlik için kente gelen 20 gazeteci, Eski Van Şehri, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Melike Hatun Kümbeti, Akdamar Adası ve Bedesten Kültür Sanat Evi gibi önemli yerleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gazetecilere Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin eşlik etti.

İstanbul'dan gelen gazeteci Bedir Acar, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiği için büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi. Acar, "Van Gölü kıyısındaki güzellikler ve Bitlis'in tarihi dokusu etkileyici. Medeniyetlere ev sahipliği yapan Van, tarihiyle insanların ilgisini çekiyor,” dedi.

Ankara’dan gelen Cansel Yıldız ise, "Beş günlük programımız kapsamında üç ili gezdik. Buranın tarihi, doğası ve kültürü hepimizi derinden etkiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı bu etkinlik, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"...

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında farklı illerden Van'a gelen gazeteciler, tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen etkinlik için kente gelen 20 gazeteci, Eski Van Şehri, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Melike Hatun Kümbeti, Akdamar Adası ve Bedesten Kültür Sanat Evi'ni ziyaret etti.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"...

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında farklı illerden Van'a gelen gazeteciler, tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen etkinlik için kente gelen 20 gazeteci, Eski Van Şehri, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Melike Hatun Kümbeti, Akdamar Adası ve Bedesten Kültür Sanat Evi'ni ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Heyeti, Gürsu ve Kestel Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı
2
Uşak'ta Saman Yüklü Kamyon Yangını: İki Kişi Ağır Yaralandı
3
Siirt'te İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
4
Kırklareli'nde Bilim Kafe: Kalp Sağlığı Üzerine Bilgilendirici Buluşma
5
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Yatırımcılarla Ankara'da Buluştu
6
Kars'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu ile Yakalanan İki Zanlı Tutuklandı
7
Kütahya'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor