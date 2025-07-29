Gazeteciler Van'ın Tarihi ve Kültürel Zenginliklerini Keşfetti

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinliği çerçevesinde, farklı illerden gelen gazeteciler Van'ın tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen etkinlik için kente gelen 20 gazeteci, Eski Van Şehri, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Melike Hatun Kümbeti, Akdamar Adası ve Bedesten Kültür Sanat Evi gibi önemli yerleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gazetecilere Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin eşlik etti.

İstanbul'dan gelen gazeteci Bedir Acar, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiği için büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi. Acar, "Van Gölü kıyısındaki güzellikler ve Bitlis'in tarihi dokusu etkileyici. Medeniyetlere ev sahipliği yapan Van, tarihiyle insanların ilgisini çekiyor,” dedi.

Ankara’dan gelen Cansel Yıldız ise, "Beş günlük programımız kapsamında üç ili gezdik. Buranın tarihi, doğası ve kültürü hepimizi derinden etkiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı bu etkinlik, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında farklı illerden Van'a gelen gazeteciler, tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen etkinlik için kente gelen 20 gazeteci, Eski Van Şehri, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Melike Hatun Kümbeti, Akdamar Adası ve Bedesten Kültür Sanat Evi'ni ziyaret etti.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında farklı illerden Van'a gelen gazeteciler, tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen etkinlik için kente gelen 20 gazeteci, Eski Van Şehri, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Melike Hatun Kümbeti, Akdamar Adası ve Bedesten Kültür Sanat Evi'ni ziyaret etti.