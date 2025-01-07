Gazi Hüsrev Bey Medresesi: 488 Yıldır Eğitim Veriyor

Osmanlı'nın İzleri: Gazi Hüsrev Bey Medresesi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de kurulan medrese, tarihin derinliklerinden günümüze kadar ulaşan en eski eğitim kuruluşlarından biri olarak dikkat çekiyor. 488 yıldır kesintisiz eğitim veren bu tarihi yapı, aynı zamanda ülkenin en prestijli ve gözde eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Bilim ve Dini Eğitim Bir Arada

Osmanlı Devleti'nin inşa faaliyetlerinin önemli bir eseri olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, savaşlar ve zorluklara rağmen eğitimine ara vermeden devam ederek Bosna Hersek'in en önemli kültürel noktalarından biri haline geldi. Medrese, 9 yıllık ilköğretimin ardından sadece en iyi öğrencileri kabul ederek zengin bir eğitim sunuyor. Dini derslerin yanı sıra, bilimsel eğitim de veriliyor; öğrenciler, tıp, mühendislik ve sosyal bilimler gibi alanlarda da yetkin bir eğitim alıyorlar.

Öğrenciler İçin Önemli Bir Merkez

Medrese hakkında bilgi veren Gazi Hüsrev Bey Medresesi Direktörü Cevad Pleh, medresenin, Boşnakların toplumsal hayatta etkin olmalarında büyük bir rol oynadığını belirtti. Pleh, "Medrese, öğrencilerine İslam dini ve terbiyesi hakkında temel bilgiler vermektedir; ayrıca üniversitelere hazırlık için de gerekli bilgileri sunmaktadır," dedi.

Savaş Döneminde Bile Eğitim Sürdü

Komünist dönem boyunca eğitim vermeye devam eden medrese, 1992-1995 yıllarında Bosna Savaşı sırasında başkent Saraybosna'nın kuşatma altında olduğu dönemde dahi faaliyetine bir ara vermedi. Savaşın zorluklarına rağmen, medrese hem bir eğitim kurumu hem de sembol haline geldi.

Gazi Hüsrev Bey ve Medresesi

Gazi Hüsrev Bey, 16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı'nın sancak beyliğini yapmış ve Saraybosna'nın şehirleşmesinde önemli adımlar atmıştır. Medrese, İngilizce, Arapça ve Türkçe eğitim vererek Boşnak ailelerin gözdesi haline geldi.

Medresenin kapısındaki kitabede yer alan, "Bu bina bilimi ve Allah sevgisini dualarla arayanlar için yapıldı. Dinin savunucusu Gazi Hüsrev, iyi niyetin kaynağı ve adaletin gururudur," yazısı, yapının tarihi ve kültürel önemini gözler önüne seriyor.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 488 yıllık geçmişiyle Bosna Hersek'in tarihine ışık tutmaya ve eğitim vermeye devam ediyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de kurulan, dünyadaki en eski eğitim kurumlarından ve ülkenin en gözde liselerinden olan tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde, 488 yıldır kesintisiz eğitim veriliyor. Gazi Hüsrev Bey Medresesi Direktörü Cevad Pleh, medrese hakkında bilgi verdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de kurulan, dünyadaki en eski eğitim kurumlarından ve ülkenin en gözde liselerinden olan tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde, 488 yıldır kesintisiz eğitim veriliyor. Gazi Hüsrev Bey Medresesi Direktörü Cevad Pleh, medrese hakkında bilgi verdi.