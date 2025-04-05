Gazi Osman Paşa, 125. Yılında Tokat'ta Anıldı

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 125. yılında doğum yeri Tokat'ta gerçekleştirilen bir törenle anıldı. Tören, Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlendi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanından Anlamlı Konuşma

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, törendeki konuşmasında, binlerce yıllık Türk tarihinin sayısız kahramanlıklarla dolu olduğunu belirtti. Yazıcıoğlu, Gazi Osman Paşa’nın, Türk-İslam medeniyetinin mayası olan Tokat'tan çıktığını vurguladı.

Yazıcıoğlu, Plevne Müdafaası'nın dünya tarihindeki önemini aktararak, "Rus ordusunun Plevne'yi ele geçirmek için yaptığı üç büyük saldırıyı kahramanlıkla püskürten Osman Paşa ve askerleri, tarih yazmıştır" dedi. Aynı zamanda, bu müdafaayı Türk milletinin bağımsızlık aşkı ve fedakarlığıyla bir nişane olarak tanımladı.

"Gazi Osman Paşa'nın ruhu, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te diktiği sancak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul surlarına taşıdığı hilal, Yavuz'un şarka uzanan iradesinin tezahürüdür. Bizlere düşen, onu anmak değil, izinden gitmektir" şeklinde konuştu.

Vali ve Diğer Protokol Üyeleri Törende Yer Aldı

Törene Tokat Valisi Abdullah Köklü, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Albay Sebahattin Altınordu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Tokat’ta Gazi Osman Paşa'nın Anısı Yaşatılıyor

Tokat, 1833 yılında doğan Gazi Osman Paşa'nın adını çeşitli mekanlara vererek yaşatmaya devam ediyor. Kentte, ismi verilen köy, üniversite, müze, okullar ve daha birçok yer bulunmaktadır. Ayrıca, müzeye dönüştürülen iki katlı ahşap evde Gazi Osman Paşa'nın balmumu heykeli ve Plevne Savaşı ile ilgili belgeler sergilenmektedir.

Bu anma etkinlikleri, Gazi Osman Paşa'nın, bağımsızlık ruhunu temsil eden başarısının ve mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunuyor.

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 125. yılında doğum yeri Tokat'ta törenle anıldı. Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen törene; Vali Abdullah Köklü (sağ 4), Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağ 3), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz (sağ 2), İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın (sol 2), İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük (sol 3) ile vatandaşlar katıldı.

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 125. yılında doğum yeri Tokat'ta törenle anıldı. Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen törene; Vali Abdullah Köklü (sağ 4), Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (sağ 3), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz (sağ 2), İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın (sol 2), İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük (sol 3) ile vatandaşlar katıldı.