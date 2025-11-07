Gaziantep 2025’in 10 Aylık Asayiş Bilançosu: Operasyonlar ve Dron Denetimleri

Vali Kemal Çeber Gaziantep'in 10 aylık asayiş bilançosunu açıkladı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılının ilk 10 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yürütülen operasyonlara ilişkin verileri basın mensuplarıyla paylaştı. Basın toplantısına İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç katıldı.

Genel asayiş ve aydınlatma oranları

Vali Çeber, 2025'in ilk 10 ayına ilişkin rakamları paylaşarak, il genelinde 22 bin 410 asayiş olayının kaydedildiğini ve aydınlatma oranının %97 seviyesine ulaştığını belirtti. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen yıla göre %22 azalma olduğunu vurguladı.

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan toplam 5 bin 534 kişinin yakalandığı, süreçte 3 bin 453 ruhsatsız silah ele geçirildiği ve bu kapsamda 3 bin 685 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Terör, organize suçlar ve kaçakçılık

Terörle mücadelede 333 operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda 29 şahıs yakalanarak etkisiz hale getirildi. Organize suçlarla mücadelede ise 19 operasyon yapılarak 154 şahıs gözaltına alındı; bunlardan 114 kişi tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadelede geçen yıl 80 kişi yakalanmış ve 4 kişi tutuklanmışken, bu yıl 81 yakalama gerçekleşti ancak tutuklama bildirimi olmadı.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucuyla mücadelede emniyet tarafından 1.325, jandarma tarafından 90 olmak üzere imal ve ticarete yönelik operasyonlar gerçekleştirildi ve toplamda 1.831 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Siber suçlar ve trafik

Siber suçlarla ilgili olarak emniyet 2.463, jandarma 570 tespit yaparak toplam 3.033 kişiye işlem uyguladı. Trafikte ise olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yıldan bu yıla 68'den 48'e düştü.

Dron denetimleri ve motosiklet uygulamaları

Vali Çeber, emniyet ve jandarmanın dron denetimlerine ağırlık vereceğini belirterek kurumlarda sırasıyla 33 ve 31 dron bulunduğunu, toplamda 64 dron ile denetim yapıldığını söyledi. İki yıl önce bu sayının 10–25 civarında olduğuna dikkat çekildi. Kullanılan dronların gece görüş, yüz tanıma, silah tanıma ve 4K HD çekim yapabilme gibi özelliklere sahip olduğu; sesli komut ve canlı yayın aktarımıyla trafik denetimlerinde de kullanıldığı ifade edildi.

Vali Çeber, kentte motosiklet yoğunluğunun arttığını, yaşanan kazaların %53'ünün motosiklet kazaları olduğunu belirterek motosiklet denetimlerinin sıkılaştırılacağını söyledi.

Operasyon tanıtımı

Toplantı sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve gece görüş, yüz tanıma, silah tanıma, sesli komut verme özellikleri ile 4K HD çekim yapabilen dronların tanıtımı gerçekleştirildi.

Vali Çeber, suç ve suçlularla mücadelenin yalnızca güvenlik birimlerinin değil, tüm toplumun ortak çabasıyla sürdürüleceğini belirterek, olumlu sonuçların devam edeceğini vurguladı.

GAZİANTEP'TE 2025 YILININ 10 AYLIK ASAYİŞ BİLANÇOSU AÇIKLANDI