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Gaziantep, Batman, Diyarbakır ve 4 il için alarm verildi! Tedbir almayan o tarihte felaketi yaşayacak

Meteoroloji uzmanları, bölge halkını endişelendiren bir haberle gündeme geldi. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde yaşayan vatandaşlar, hava durumu konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıldılar. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 15.03.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:43
Gaziantep, Batman, Diyarbakır ve 4 il için alarm verildi! Tedbir almayan o tarihte felaketi yaşayacak

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Ökten, yakın bir tarihte bu iller için yeni bir hava sistemi beklendiğini belirtti.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde yaşayan vatandaşları uyararak, 19 Mart'ta şiddetli yağışlarla karşılaşılabileceğini ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olabileceğini ifade etti. Ökten'in uyarısıyla birlikte, bölge sakinlerinin dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı. Bu durumun olası risklere karşı hazırlıklı olunmasını sağlayacak tedbirlerin alınması için önemli olduğu belirtildi.

Son tahminlere göre, yakın bir tarihte bu bölgelerde önemli hava değişiklikleri bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, halkı olası risklere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Özellikle ani sıcaklık değişimleri, yağışlar veya rüzgar gibi hava olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Şiddetli hava koşullarının yol açabileceği olası olumsuz etkilerden korunmak için önlemlerin alınması önem taşıyor. Bu nedenle, bölge halkının Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara dikkat etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Ökten, yakın bir tarihte bu iller için yeni bir hava sistemi beklendiğini belirtti. Adıyaman, Batman, Diyarbakır

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