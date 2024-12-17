Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin: Gönüllü ve Onurlu Dönüş için Çaba Gösteriyoruz

Gaziantep Belediyesinden Uluslararası İş Birliği Çağrısı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkesini terk eden büyük bir nüfusu barındıran Gaziantep'in, insani bir sınav verdiğini belirtti. Suriye'deki son gelişmeler, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin sağlanması konusunda uluslararası topluma önemli bir görev düştüğünü vurguladı.

İnsani Sınavda Türkiye'nin Rolü

Çin'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Şahin, tüm dünyanın büyük bir insani sınavla karşı karşıya olduğunu ancak bu süreçte Türkiye'nin sergilediği insani yaklaşımı ön plana çıkardı. Suriye'deki iç savaş süresince yaklaşık 500 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptıklarını belirtirken, bu mültecilerin 100 bininin çocuk olduğunu hatırlattı.

Kardeş Şehir: Gaziantep ve Halep

Gaziantep'in Şam'a sınır komşusu olduğuna dikkat çeken Şahin, "Suriyelilerin çoğu Halepli ve vatanlarına dönmek istiyor. Bunun için uygun ortamı birlikte inşa etmeliyiz" diye konuştu. 2005 yılından beri kardeş şehir olarak anılan Gaziantep ve Halep'in yeniden inşası için her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye'nin İnisiyatifi ve Umut Dolu Gelecek

Başkan Şahin, Türkiye Cumhuriyeti devlet aklının gerekenleri yaptığını ve insanların vatanlarına güvenli bir şekilde döneceğini vurguladı. "Bu yeni dönem beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullanarak, Türkiye ile uluslararası iş birliğinin sağlanmasının hem barış hem de insani gelişim için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Yeniden imar ve inşa çabalarına tüm dünyanın katkı sağlaması gerektiğini belirten Şahin, "İnanıyorum ki en kötüsü geride kaldı, inşallah bizi güzel günler bekliyor" diye sözlerini sonlandırdı.