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Gaziantep Belediyesi'nden Bağdat'a 5 Bin Zeytin ve İncir Fidanı Hediye

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bağdat'a 5 bin zeytin ve incir fidanı hediye etti. İki şehir arasındaki kardeşlik ilişkileri güçleniyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:44
Gaziantep Belediyesi'nden Bağdat'a 5 Bin Zeytin ve İncir Fidanı Hediye

Gaziantep, Bağdat'a 5 Bin Fidan Gönderdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Irak'ın başkenti Bağdat'a 5 bin zeytin ve incir fidanı hediye etti. Fidanlar, Türk Bahçesi'ne dikilmek üzere gönderildi. Fidan dikim törenine, Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Tören, Bağdat'taki Zevra Parkı'nda gerçekleştirildi.

Gaziantep ve Bağdat Arasındaki Kardeşlik Vurgusu

Başkan Fatma Şahin, burada yaptığı açıklamada, Bağdat ile ilgili önemli sözlere dikkat çekerek, "Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz" dedi. Şahin, Bağdat’ın İslam medeniyetinin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Şahin, bölge halkının yaşadığı zorluklara vurgu yaparak, "Bölgenin huzur ve kardeşliğe ihtiyacı var. Bugün Gazze'deki çocuklar ölüyor; Bağdat ve Gaziantep kardeşliği, çocukların ölmediği bir dünya için daha da güçlenmelidir" şeklinde ifadelerde bulundu.

Yeşil Gaziantep ve Yeşil Bağdat İçin İşbirliği

Şahin, daha sonraki açıklamalarında Gaziantep’te bir bağdat bahçesi yapmayı planladıklarını ve Gaziantep ile Bağdat arasındaki yeşil alanların artırılması gerektiğini söyledi. "Sadece Bağdat Bahçesi değil, Türkiye Bahçesi'ni de Bağdat'ta oluşturacağız. Bu yeni dönemin başlangıç noktası" diye ekledi.

İki Şehir Arasındaki Turizm ve Kültürel İşbirliği

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bağdat’ın İslam medeniyetinin merkezi olduğunu ve İmam Azam Ebu Hanife en-Numan’ın türbesini ziyaret etmeyi planladıklarını kaydetti. Şahin, ayrıca Şeyh Abdulkadir Geylani türbesini de ziyaret edeceklerini belirtti. İki belediye arasındaki işbirliğinin, inanç turizmi açısından da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İmzalanan Kardeşlik Anlaşması

Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa, yaptığı açıklamada, Gaziantep Belediyesi ile imzalanan kardeşlik anlaşması doğrultusunda fidan ekiminin yapıldığını vurguladı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan da, 2023 yılında imzalanan kardeşlik anlaşmasını hatırlatarak, "Geleceğe Nefes" kampanyasının Bağdat’ın en özel parkında uygulandığını ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Irak'ın başkenti Bağdat'a Türk Bahçesi'ne dikilmek üzere...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Irak'ın başkenti Bağdat'a Türk Bahçesi'ne dikilmek üzere zeytin ve incirden oluşan 5 bin fidan hediye edildi. Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa (sağ 2) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in (sol 3) de katılımıyla Bağdat'taki Zevra Parkı'nda fidan dikimi yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Irak'ın başkenti Bağdat'a Türk Bahçesi'ne dikilmek üzere...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Irak'ın başkenti Bağdat'a Türk Bahçesi'ne dikilmek üzere zeytin ve incirden oluşan 5 bin fidan hediye edildi. Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa (sağ 2) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in (sol 3) de katılımıyla Bağdat'taki Zevra Parkı'nda fidan dikimi yapıldı.

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