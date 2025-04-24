Gaziantep Belediyesi ve Yeşilay'dan Bağımsızlık Seferberliği Protokolü

Gaziantep'te Bağımlılıkla Mücadele Protokolü

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında 'Bağımsızlık Seferberliği' projesi kapsamında önemli bir protokol imzalandı. Törende Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bağımsızlık Seferberliği'nin Önemi