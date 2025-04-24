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Gaziantep Belediyesi ve Yeşilay'dan Bağımsızlık Seferberliği Protokolü

Yeşilay ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadelenin güçlenmesi için 'Bağımsızlık Seferberliği' protokolünü imzaladı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:54
Gaziantep Belediyesi ve Yeşilay'dan Bağımsızlık Seferberliği Protokolü

Gaziantep'te Bağımlılıkla Mücadele Protokolü

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında 'Bağımsızlık Seferberliği' projesi kapsamında önemli bir protokol imzalandı. Törende Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bağımsızlık Seferberliği'nin Önemi

Dinç, yaptığı konuşmada, "Geleceğin bağımlılıkla mücadele etme adına hepimizin el birliği yapması gerekiyor"

Uygulama Aşamaları ve Hedefler

Proje ile ilgili ayrıntıları paylaşan Dinç, "15 ay sürecek üç fazlı çalışma programına başladık"

Fatma Şahin’den Destek Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de projeye olan heyecanını dile getirerek, bağımlılıkla mücadelede kentte farkındalık yaratacaklarını vurguladı. “Bu imzayla birlikte yeni bir sorumluluğumuz var”

Şahin ayrıca, bu modelin tüm 81 ilde uygulanabilecek bir örnek haline geleceğini belirterek, kaynak yetersizliği değil, “beşeri sermaye”

Yeni Protokoller

Törenin ilerleyen kısımlarında, hayırsever Burhan Çağdaş tarafından Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen bina için de protokol imzalandı. Bu adım, Gaziantep’te bağımlılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları daha da güçlendirecek.

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında "Bağımsızlık...

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında "Bağımsızlık Seferberliği" projesi kapsamında protokol imzalandı. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (sağda) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (ortada) protokolü imzaladı.

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında "Bağımsızlık...

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında "Bağımsızlık Seferberliği" projesi kapsamında protokol imzalandı. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (sağda) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (ortada) protokolü imzaladı.

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