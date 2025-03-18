Gaziantep Botanik Bahçesi İlkbaharda Kale Alıyor

Gaziantep Botanik Bahçesi, ilkbaharın gelişiyle rengarenk çiçeklerle dolup taşıyor, ziyaretçilerini karşılıyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:49
Gaziantep Botanik Bahçesi İlkbaharda Kale Alıyor

Gaziantep Botanik Bahçesi İlkbaharında Renk Cümbüşüyle Canlanıyor

Gaziantep Botanik Bahçesi, ilkbaharın gelişi ile açan çiçeklerle kırmızı, sarı, beyaz ve turuncu gibi renklerle dolup taşıyor. 2009 yılında, kent merkezinde 17 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan bu muhteşem bahçe; yaklaşık 1000 farklı ağaç, çalı ve çiçek türünü barındırıyor.

Doğanın Uyanışı

Bahçede yer alan gölet, ahşap köprüler, kamelyalar ve taş yollar, ilkbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Araştırma Uygulama ve Üretim Şube Müdürü Banu Gökçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Botanik Bahçesi’nin 11 özel tasarım bahçesi ile özellikle yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çekimleri için tercih edilen bir mekan haline geldiğini belirtti.

Baharın Canlandırıcı Etkisi

Bihanna karşılaşan bu muhteşem mevsimde, bahçenin daha da canlandığını söyleyen Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Birçok bitkimiz ara ara çiçek açıp sönüyor; bu durumu yıl boyunca gözlemliyoruz. Bahar aylarında daha fazla ziyaretçi alıyoruz. Baharın uyanışı gerçekten çok farklı. Kıştan çıktığınızda, bir anda bütün ağaçlarda çiçek patlamaları ve yerden fışkıran çiçeklerle karşılaşıyorsunuz. Botanik bahçemiz canlanıyor ve bu geçiş kesinlikle çok güzel. Herkesi botanik bahçesine bekliyoruz."

Gaziantep Botanik Bahçesi, ilkbaharın gelişiyle açan çiçeklerle kırmızı, sarı, beyaz ve turuncu...

Gaziantep Botanik Bahçesi, ilkbaharın gelişiyle açan çiçeklerle kırmızı, sarı, beyaz ve turuncu gibi renklere büründü. Kent merkezinde 2009'da 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan ve çeşitli ağaç, çalı ve çiçek türlerinden oluşan yaklaşık 1000 bitkinin yer aldığı bahçede ilkbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Gaziantep Botanik Bahçesi, ilkbaharın gelişiyle açan çiçeklerle kırmızı, sarı, beyaz ve turuncu...

Gaziantep Botanik Bahçesi, ilkbaharın gelişiyle açan çiçeklerle kırmızı, sarı, beyaz ve turuncu gibi renklere büründü. Kent merkezinde 2009'da 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan ve çeşitli ağaç, çalı ve çiçek türlerinden oluşan yaklaşık 1000 bitkinin yer aldığı bahçede ilkbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

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