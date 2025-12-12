Gaziantep Büyükşehir, Toplu Taşıma Desteğini 2026'da Yaklaşık 200 Milyon TL'ye Çıkarıyor

Meclis Kararı ve Toplu Ulaşım Desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Aralık Ayı Dönem Toplantısı’nın 2’nci bileşimi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında gerçekleştirildi.

Yılın son meclis bileşiminde, toplu taşımayı ilgilendiren konu kapsamında Ulaşım Komisyonu Raporuna ilişkin madde görüşülerek karara bağlandı. Alınan karara göre kentte hizmet veren toplu ulaşım araçlarına yönelik ücretsiz veya indirimli binişlerde gelir desteği artırılarak sürdürülecek.

Belediye yetkililerinin açıklamasına göre, 2026 yılı içinde yaklaşık 200 milyon TL tutarında destek ödemesi yapılması planlanıyor.

Genel Sekreter Cihan’dan Üniversite Öğrencilerine Bilgilendirme

Toplantının son bölümünde, meclisi takip etmek üzere salonda bulunan Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Cihan, sunumunda meclisin işleyişi, yerel yönetimlerdeki görev ve sorumluluklar ile belediye çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2025 YILI ARALIK AYI DÖNEM TOPLANTISI’NIN 2’NCİ BİLEŞİMİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ HALİL UĞUR BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.