Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın Maskotu Zürafa Şakir 32 Yaşında Öldü

Parkın simgesi Şakir, ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi

Gaziantep Doğal Yaşam Parkının yıllardır maskotu olan ve halk arasında 'müzmin bekar' olarak anılan zürafa Şakir, ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybetti.

2001 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nden getirilen Şakir, parka ilk geldiğinde bir yaşındaydı ve uzun yıllar yalnız yaşadığı için kamuoyunda 'müzmin bekar' olarak anıldı. Uzun süren arayışların ardından, 10 yıl önce Kayseriden getirilen 'Selvi' adlı dişi zürafa sayesinde yalnızlıktan kurtulan Şakir, şimdi eşini geride bıraktı.

Ayrıca haberlerde yer aldığı gibi, Şakir'in 23 yıl önce henüz 7 yaşındayken Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildiği, Selvi'nin ise Kayseri'deki Hayvanat Bahçesi'nde yaklaşık 9 yıl önce dünyaya geldiği ifade edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Şakir'in kentte ve parkta sevilen bir simge olduğuna vurgu yapılarak, veteriner hekimlerin titiz bakımına rağmen hayvanın ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucunda yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, Şakir'in doğal yaşamda ortalama 17-18 yıl yaşayan zürafalara kıyasla oldukça ileri bir yaşa ulaştığı ve veteriner ekibin özel bakım ve düzenli kontrollerle destek verdiği belirtildi.

Şakir'in ölümü, başta Gaziantep halkı olmak üzere hayvan severleri derinden üzdü. Parka ilk günden itibaren ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken Şakir, özellikle çocuk ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyordu. Park ailelerinin ve halkın hafızasında özel bir yeri olduğu vurgulandı.

Şakir'in en çok üzdüğü isim ise bakıcısı Ali Görgel oldu. Şakir ile aralarında oluşan bağ, parka gelenlerin dikkatini çekerken, Görgel'in Şakir'e 20 yıldır bakıcılık yaptığı; Şakir'e kuru incir vererek başlayan yakınlaşmanın zamanla sevgi ve dostluğa dönüştüğü kaydedildi. Görgel, her gün Şakir ve Selvi'nin tüm bakımlarını yaptığını, onlara 'çocuklarım' dediğini ve Şakir'i zaman zaman 'oğlum' diye seslendiğini ifade etmişti.

Şakir ve Selvi'ye yönelik bakım ve ilgiyi konu alan haberler, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla da gündeme gelmişti. Şakir'in kaybıyla birlikte, parkta Selvi yalnız kaldı; Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ailesi ve kent halkı bu kaybın üzüntüsünü paylaşıyor.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı yönetimi, Şakir'in yıllarca sağlıklı şekilde yaşamasının arkasında uzman veteriner kadrosunun bilimsel yaklaşımı ve özverili bakımının olduğunu belirterek, Şakir'in kent hafızasında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu zürafa "Şakir" öldü