Gaziantep Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Yoğun kar nedeniyle dün iptal edilen uçuşlar, pist temizliğinin tamamlanmasıyla 22 Ocak 2026 saat 11.00'de yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:50
Yoğun kar sonrası pist temizliği tamamlandı, seferler saat 11.00'de açıldı

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle dün sabah saatlerinde başlayarak bu sabah saatlerine kadar devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuşlar iptal edilmişti.

Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesiyle Gaziantep Havalimanı'nda gece saatlerinde başlatılan pist temizleme çalışmaları hızlandırıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu pistler tamamen temizlenerek, saat 11.00 itibarıyla uçuşlar tekrar başlatıldı.

Gaziantep Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sevgili hemşerilerimiz. Yoğun kar yağışından dolayı 22 Ocak 2026 tarihinde (dün) uçuşlara kapalı olan Gaziantep Havalimanımız yapılan temizlik çalışmaları sonrası bugün saat 11.00 itibarı ile tüm uçuşlara açılmıştır"

GAZİANTEP'TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR, HAVALİMANI PİSTLERİNDE TAMAMLANAN TEMİZLEME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN TEKRAR BAŞLADI.

