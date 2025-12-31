Başkan Tetik'ten 2026 Yeni Yıl Mesajı — Nazilli

Başkan Tetik'ten yeni yıl mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 2026 yılının gelişini değerlendiren bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajın ana hatları

Başkan Tetik, mesajında yeni yıla dair umut ve kararlılığı vurguladı. 2026 yılının Nazilli’ye, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diledi.

Tetik, göreve geldikleri günden bu yana kente daha yaşanabilir, daha çağdaş ve daha mutlu bir şehir kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Geride kalan yılda halkın ihtiyaçlarını önceleyen, sosyal belediyeciliği merkeze alan ve ortak akılla şekillenen projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Gelecek yıl için taahhüt

Yeni yılda da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Tetik, Nazilli’nin her mahallesine dokunan hizmetler üretmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan Tetik'in doğrudan ifadeleri

Başkan Tetik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yeni bir yıla girmenin umut ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2026 yılının; Nazilli’mize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Nazilli’yi daha yaşanabilir, daha çağdaş ve daha mutlu bir kent haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geride bıraktığımız yıl boyunca, halkımızın ihtiyaçlarını önceleyen, sosyal belediyeciliği merkeze alan ve ortak akılla şekillenen projeleri hayata geçirdik. Yeni yılda da aynı kararlılıkla, Nazilli’mizin her mahallesine dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli Nazillili hemşehrilerim olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; 2026 yılının sağlık, bereket ve umut dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum"

