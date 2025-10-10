Gaziantep İslahiye'de Otomobilin Çarptığı A.D. (8) Ağır Yaralandı

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:34
Kaza, İslahiye-Hassa çevreyolu Kırıkçalı Kavşağı civarında meydana geldi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çocuğun otomobil çarpması sonucu ağır yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İ.D.D. (24) idaresindeki 34 KD 327 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa çevreyolunun Kırıkçalı Kavşağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan A.D (8)'ye çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen çocuk, ileri tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

