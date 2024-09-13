Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde 'Yüzyıllık Destan' Oyunları

Yüzyıllık Destan Oyunları Gaziantep’te Sahnelenecek

Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Yüzyıllık Destan' üçlemesinin iki oyunu, Gaziantep Kültür Yolu Festivali kapsamında seyirciyle buluşacak.

Oyun Programı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Haluk Özenç'in kaleme aldığı ve Barış Erdenk'in yönettiği 'Yüzyıllık Destan Ateş' oyunu, 14 Eylül akşamı saat 20.00’de sahnelenecek. Ardından, aynı ekibin hazırladığı 'Yüzyıllık Destan Savaş' ise 15 Eylül tarihinde yine saat 20.00’de Şehit Kamil Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Öne Çıkan İsimler

Bu serinin başrolünde, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk karakterini canlandıracak olan Emre Başer, daha önce birçok ödül kazanmış bir sanatçı olarak dikkat çekiyor. Oyunların dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Özge Akarsu ve Özge Şenol, ışık tasarımı Osman Uzgören ve Mustafa Bal tarafından yapıldı. Ayrıca, koreografi Sibel Erdenk imzası taşırken, müzikler Gürkan Çakıcı tarafından bestelenmiştir.