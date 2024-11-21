Gaziantep'te 1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu Başladı

1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu Gaziantep'te Başladı

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Katar, Malezya, Cezayir, Pakistan, Hindistan, İran ve Moritanya'dan gelen İslam alimleri, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumunda bir araya geldi.

Vali Çeber: Müslümanların Duygularına Hitap Ediyoruz

Vali Kemal Çeber, forumun açılışındaki konuşmasında, etkinliğin Gaziantep’te düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çeber, "Annelerimizin, vatanla, milletle, bayrakla, devletle ve İslamiyet'le zoru olan insanlara karşı vereceğimiz mücadelede evlatlarına 'Oğlum artık git, ya gazi ol ya şehit.' dediği kenttesiniz," dedi.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Görmez'in Açıklamaları

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, forumun başarılı geçmesini temenni ederek, "İslam dünyası kendini arıyor. İslam, sadece Müslümanlar için değil, herkes için umuttur. Biz de bu büyük umuda ulaşacağız inşallah," ifadelerini kullandı. Görmez, Gaza'daki sorunlara dikkat çekerek, "Gelecekte gençlerimiz alternatif maneviyat arayışında daha fazla yer alacak," dedi.

Rektör Demir ve Başkan Tahmazoğlu'ndan Önemli Mesajlar

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise forumun İslam alemindeki önemine vurgu yaparak, insanlığın karşılaştığı çevresel sorunlara dikkat çekti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da forumun önemine değinerek, "Gazze’de yaşanan zulümlerin acısını yüreğimizde hissediyoruz," şeklinde konuştu.

Forumda Ele Alınacak Konular

Toplam iki gün sürecek olan forumda, "Müslüman toplumların dünü", "İslam dünyasında birlik fikri", "Müslüman toplumlarda iletişim ve güven engelleri", "Emperyalizmin İslam dünyasında yol açtığı problemler", "İslam dünyasında ortak gelecek iradesi ve geleceğin dili", ve "Birliktelik modelleri ve kurumsal tecrübeler" gibi konular üzerinde derinlemesine tartışmalar yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesince, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile davetliler katıldı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesince, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile davetliler katıldı.