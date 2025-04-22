Gaziantep'te 1000 Çocukla 23 Nisan Konseri Coşkusu

Gaziantep'te 23 Nisan Kutlaması

Gaziantep, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nar Çiçekleri Korosu, 1000 çocuğun katılımıyla muhteşem bir konser verdi.

Özel Konser Detayları

Konsere Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre Merkezi'nde ev sahipliği yapıldı. Burada, çocuklar Cumhuriyet ve bayram temalı şarkılar seslendirerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Bu özel etkinlik, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği ve Türk Kızılay Şehitkamil Şubesi'nin koordinasyonu ile düzenlendi ve katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Orkestra Desteği ve Katılımlar

Konserde Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası da çocuklara eşlik ederek, etkinliğin görkemini artırdı. Dinleyiciler, Türk bayraklarıyla bu anlamlı güne eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konserin ardından yaptığı açıklamada emeği geçen herkese teşekkür etti. Şahin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'En büyük armağanım.' dediği Cumhuriyet'i hediye etti. Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Kültürü ve sanatıyla yükselen Gaziantep için çocuklarımızı çok güzel şekilde hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Programda İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey ve birçok davetli yer aldı.

Gaziantep'te 1000 çocuğun katıldığı Nar Çiçekleri Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel konser verdi.