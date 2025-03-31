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Gaziantep'te 105 Tarihi Sikke Ele Geçirildi: Kaçakçı Gözaltında

Gaziantep'te, tarihi eser niteliğindeki 105 sikke ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:50
Gaziantep'te 105 Tarihi Sikke Ele Geçirildi: Kaçakçı Gözaltında

105 Tarihi Sikke Gaziantep'te Ele Geçirildi

Gaziantep'te, tarihi eser niteliğinde 105 sikke ile yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik detaylı bir çalışma başlattı.

Ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve Şahinbey ilçesinde ikamet eden A.Ö.'nün üzerinde yaptığı aramada, 105 tarihi eser niteliğinde sikke ve metal obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarma işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te, tarihi eser niteliğindeki 105 sikkeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, tarihi eser niteliğindeki 105 sikkeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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