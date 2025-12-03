Gaziantep’te 13 Yaşındaki Eye Ahmet 2 Gündür Kayıp

Gaziantep Şehitkamil'de Suriye uyruklu 13 yaşındaki Eye Ahmet 2 gündür kayıp; ailesi güvenlik kamerası görüntüleriyle bulunmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:32
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi’ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan Suriye uyruklu 13 yaşındaki Eye Ahmet’ten 2 gündür haber alınamıyor.

Tüm aramalara rağmen izine rastlanamayan çocuk için aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, ailenin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aile, önceki gün akşam saatlerine doğru sokakta başka bir çocukla yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığını belirterek, bu görüntüler üzerinden kızlarının bulunmasını talep ediyor.

Babanın Çağrısı

Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen baba Servet Ahmet, 'Kızım pazartesi gününden beri kayıp. Pazartesi öğleden sonra markete gidiyorum diye evden çıktı. Ondan sonra hiçbir haber alamadık. Çocuğum daha 13 yaşında, en kısa zamanda bulunmasını istiyorum' dedi.

Servet Ahmet ayrıca tüm yetkililere ve vatandaşlara seslenerek yardım istedi: 'Kızımı çok merak ediyorum, bir an önce bulunmasını istiyorum. Gören, duyan ve bilen olursa lütfen bilgi versin. Herkese buradan bir baba olarak sesleniyorum, bana yardım edin. Lütfen gören bize haber versin, Allah bu acıyı kimsenin başına vermesin.'

