Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.K., Nurdağı'nda jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:10
Operasyon ve sonuç

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs yakalandı.

Olay, Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında meydana geldi. Jandarma ekipleri şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan C.K., cezaevine gönderildi.

