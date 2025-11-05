Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep’te 17 yıl hapisle aranan kişi jandarmaya yakalandı
Operasyon ve sonuç
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs yakalandı.
Olay, Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında meydana geldi. Jandarma ekipleri şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.
Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan C.K., cezaevine gönderildi.
