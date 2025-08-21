DOLAR
Gaziantep'te 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Yunus timlerinin uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:51
Asayiş ekiplerinin uygulaması sonucu yakalama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Motosikletli Yunus timleri tarafından yürütülen uygulama sırasında durdurulan bir şüphelide 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

