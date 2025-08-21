Gaziantep'te 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Asayiş ekiplerinin uygulaması sonucu yakalama
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Motosikletli Yunus timleri tarafından yürütülen uygulama sırasında durdurulan bir şüphelide 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.