Gaziantep'te 25 Yıl 15 Gün Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te hakkında 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y, Şehitkamil'de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:43
Jandarma operasyonuyla yakalama gerçekleştirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ve "kasten yaralama" suçundan 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

