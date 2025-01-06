Gaziantep'te 3 Çocuğu Olan Ailelere 1 Yıllık Bebek Bezi Desteği

Gaziantep'te Ailelere 1 Yıllık Bebek Bezi Desteği

Şahinbey Belediyesi, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere 1 yıllık bebek bezi sağlayacak. Bu uygulama, ailelerin bu konuda yaşadığı yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Başkan Tahmazoğlu'ndan Açıklama

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beydilli Mahallesi'nde 4’üncü çocukları dünyaya gelen Çapan ailesini ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tahmazoğlu, 15 yıldır uyguladıkları “Hoş geldin bebek” projesi kapsamında aileleri ziyaret ettiklerini belirtti. Şu ana kadar 186 bin bebek ailesine ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Tahmazoğlu, “Bugünden itibaren, çocuk sayısını teşvik etmek ve ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin bebek bezi ihtiyacını karşılayacağız” dedi. Bu uygulamayla ailelerin bütçesine destek sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Projeye Katılım ve Hedefler

Tahmazoğlu, uygulamanın ikiz ya da üçüz çocuklarda ilk çocuktan başlayacağını belirtti. “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 3’ten az çocuk sayısı Türkiye'nin nüfusunu azaltıyor” diyerek nüfus ortalamasının 1,6 gibi bir seviyeye düştüğünü söyledi. Aileler, başvuru yaparak 12 ay boyunca bebek bezlerini ücretsiz alabilecek.

Ailenin Mutluluğu

Anne Aysel Çapan, belediyenin projeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu uygulama ekonomimize katkı sağlayacak” dedi. Baba Kazım Çapan ise “Bu, mükemmel bir proje. Başkanımızın bu uygulamasından dolayı Allah razı olsun. Gaziantep'te ilk defa uygulanan bir proje ve bu proje bizi ekonomik anlamda rahatlattı” şeklinde konuştu.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık bebek bezi ihtiyacını karşılayacak. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sol), Beydilli Mahallesi'nde 4'üncü çocukları dünyaya gelen Çapan ailesini ziyaret etti.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık bebek bezi ihtiyacını karşılayacak. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sol), Beydilli Mahallesi'nde 4'üncü çocukları dünyaya gelen Çapan ailesini ziyaret etti.