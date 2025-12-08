Gaziantep'te 30 Yıldır Ayakkabı Tamircisi Cengiz Canbay

Gaziantep'te 5 metrekarelik dükkanda 30 yıllık ayakkabı ustası

Gaziantep'te 5 metrekarelik dükkanında 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 57 yaşındaki Cengiz Canbay, çocuk yaşta öğrendiği mesleğiyle ailesinin geçimini sağlıyor. Küçük yaşlarda babasının "Oğlum bir mesleğin olsun" öğüdüyle ayakkabı imalathanesinde çırak olarak işe başlayan Canbay, yıllar içinde mesleğinin inceliklerini öğrenip ustalaştı.

Çıraklıktan kendi dükkanına uzanan yol

12 yaşında çırak olarak başladığı işi yıllarca sürdürerek mesleğinde derinleşen Canbay, çıraklık ve kalfalık dönemlerinin ardından 1996'da kendi iş yerini açtı. Toplamda 45 yıldır ayakkabı tamirciliğini sürdüren Canbay, 30 yıldır kendi dükkanında hizmet veriyor.

Canbay, mesleğini ve işini şöyle özetliyor: "Çocukluktan beri ayakkabıcılığın içindeyiz. Yani 45-50 yıldan beri bu işin içindeyiz. İmalatta çalıştık, mağazacılık yaptık ve sonunda tamirciliğe döndük. İşimiz hamdolsun oluyor. İnsan dürüst ve temiz olduktan sonra müşteri geliyor ve hamdolsun bir ekmeğimiz çıkıyor".

Günlük rutini ve müşteri profili

Her sabah gün ağarmadan evinden çıkan Canbay, kent merkezindeki küçük dükkanında gün boyu ayakkabı tamiri yapıyor. Yırtılan ve hasar gören ayakkabılara müdahale ederek ömrünü uzatan usta, vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine eskilerini tamir ettirmeyi tercih ettiği yerde uğrak haline gelmiş durumda.

Canbay, müşteri kitlesini ve onlara sunduğu hizmeti şöyle anlattı: "Bize gelen kesim zaten orta kesimdir. Yani müşterilerimiz genelde orta kesim. Zengin ve elit kesimin bize gelip ayakkabı tamiri yaptıracak bir hali yok, yaptırmazlar. Çünkü adamın ayakkabısı çok, tamirata sıra gelmez. Bize gelen fakir kesim ve gerçekten de maddi durumları yoktur. ‘Ayakkabının biraz daha ömrünü uzatabilir miyiz’ diyerek bize geliyorlar. Biz de 3-5 ay veya bir sene daha ayakkabının ömrünü uzatıyoruz".

Mesleğin geleceği: Çırak sıkıntısı

Canbay, ayakkabı tamirciliğinde yeni çırak yetişmediğini vurgulayarak mesleğin geleceğine dair endişesini dile getirdi: "Çırak yok. Çırak zaten artık bitti. Bir de bizim sanatları beğenmiyorlar. Herkes çocuğunu okutmaya bakıyor. Herkes masa başında iş sahibi olmak istiyor. O da hayali bir şey. Yani herkes okuyacak diye bir kaide yok. Herkes okursa meslekleri kim yapacak? Anneler, babalar çocuklarını sanata koysun. Kasap etsin, ayakkabıcı etsin, sucu etsin, araba tamircisi etsin, fırıncı etsin. Bu meslekler önemli ve bu mesleklerde ustalar lazım".

Cengiz Canbay, yarım asrı aşkın deneyimiyle Gaziantep sokaklarında hizmet vermeye devam ediyor; eski ayakkabılara yeni ömür kazandırıyor.

