Gaziantep'te 300 Dönümlük Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Büyük Anız Yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi Leçe kırsalında yaklaşık 300 dönümlük alanda çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki zeytinlik ve diğer ağaçların bulunduğu alanlara da sıçradı. Yangın çıktığında bölgedeki devlet ve yerel ekiplerin yanı sıra, vatandaşlar da yangına müdahale etmek için el birliğiyle çalışmalara katıldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ve İslahiye Belediyesine ait iş makineleri yangına müdahale ederken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının ardından soğutma çalışmaları sürerken, bölgede yaklaşık 50 zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili detaylı hasar tespit çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 300 dönümlük alanda çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.