Gaziantep'te 37 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan Şahıs Şehitkâmil'de Yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından 37 yıl kesinleşmiş cezası bulunan O.T., Şehitkâmil'de jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:59
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, dolandırıcılık, kasten yaralama ve başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. isimli şahıs yakalandı.

Yakalama ve Adli Süreç

Şüpheli, Şehitkâmil ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

