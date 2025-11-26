Gaziantep'te 37 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan Şahıs Şehitkâmil'de Yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından 37 yıl kesinleşmiş cezası bulunan O.T., Şehitkâmil'de jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.