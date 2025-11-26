Gaziantep'te 37 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan Şahıs Şehitkâmil'de Yakalandı

Gaziantep'te 37 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, dolandırıcılık, kasten yaralama ve başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. isimli şahıs yakalandı.
Yakalama ve Adli Süreç
Şüpheli, Şehitkâmil ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.
Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DOLANDIRICILIK VE YARALAMA SUÇLARINDAN 37 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZAYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI