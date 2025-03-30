Gaziantep'te 4 Araçla Kaza: 12 Yaralı

Gaziantep'te 4 Araçla Trafik Kazası

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Yukarı Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Gaziantep-Adıyaman yolunda, İ.E. idaresindeki 27 ADK 18 plakalı halk otobüsü, İ.H.Y’nin kullandığı 27 Z 2700 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 41 APF 808 plakalı otomobil ve U.A. yönetimindeki 27 AYT 871 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücüler ile araçlardaki 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.