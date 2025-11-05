Gaziantep’te 4 Katlı Boş Bina Alevlere Teslim Oldu

Gaziantep Şahinbey’de boşaltılmış 4 katlı rezidansın üst katında başlayan yangın, itfaiyenin 16 araç ve 45 personelle yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü; bina kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 02:09
Gaziantep’te, daha önce boşaltıldığı öğrenilen 4 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, rezidansın en üst katında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Alevler geceyi aydınlatırken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahalede bulunan ekipler, 16 araç ve 45 personel ile yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Yangın sonucunda bina büyük çapta maddi hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

