Gaziantep'te 40 Yıl: Memik Bakır'ın Bakırcılık Mirası

Gaziantep'te 50 yaşındaki Memik Bakır, babasından devraldığı bakırcılık mesleğini aynı dükkanda 40 yıldır severek sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde açtığı atölyede çekiç sesi eşliğinde eski bakır ürünlere yeniden hayat veriyor.

Mesleğe başlangıç ve ustalaşma

İlkokul dönemlerinde babasının yanında çırak olarak işe başlayan Memik Bakır, çocuk yaşlardan itibaren babası ve kardeşiyle atölyede çalıştı ve zamanla ustalaştı. Babasının yarım asırdan fazla sürdürdüğü geleneği devralan Bakır, dükkanı babasının vefatından sonra işletmeye başladı ve sağlığı el verdiği sürece mesleği sürdürmek istiyor.

Çırak sıkıntısı ve zanaatın geleceği

Mesleğin son ustaları arasında yer alan Bakır, yeni nesil çırak eksikliğinden yakınıyor. Kendisinin sözleriyle: "50 yaşındayım. Meslek, baba mesleği, ve 10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Farklı meslekler de icra ettiğimiz olmuştur. Fakat genelde bu mesleğin içerisindeyiz. Yıllardan beri de bu mesleği yapıyorum. Çocukluğumuzdan beri babamız bizi elimizden tutup getirdi. Allah kendisine rahmet eylesin. Babamın sayesinde bir meslek sahibi olduk. Bundan sonraki süreçte ise bizden sonra herhangi bir yetişen eleman yok. Malum her meslekte olduğu gibi arkamızdan gelen yok ve kimse yetişmiyor. Yetişen bir eleman topluluğu yoktur. Kolay kolay eleman yetiştiremiyoruz. Artık bundan sonra herhalde son nesil biziz. Ne olacağını bilmiyoruz. Elimizden geldiğince zanaatımızı icra etmeye çalışıyoruz"

Günlük üretim ve gelenek

Memik Bakır, çaydanlık, ayran bardağı ve su bardağı gibi geleneksel ürünler üretirken bakırın sağlık ve kullanım açısından önemine dikkat çekiyor. Kendi ifadesiyle: "Yeni ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bakır işi gerçekten şu dönemde çok önem kazanmaya başladı. Bakırın önemli olduğunu kullanım yerlerinde de görüyoruz. Çaydanlık, ayran bardağı, su bardağı yapıyoruz. Bakır kullanım yerlerinde o kadar sağlıklı ki anlatmayla bitiremeyiz. Bakırın faydalı çok. Okula giderdik ve tatil dönemlerinde babamız bizi iş yerine getirirdi. Yanımızdaki kalfalarımızdan kalem tutmayı, çekiç sallamayı ve bakırı çizmeyi zamanla o dönemlerde öğrendik"

Baba yadigarı dükkanda devam

Babasından kalan dükkanda mesleğini sürdüren Bakır, işi ve kökleri arasında güçlü bir bağ olduğunu vurguluyor: "Baba mesleği olduğu için çalışıyoruz. Daha önce farklı mesleklerde çalıştım. Fakat bu saatten sonra en güzel işimiz bu ve baba mesleği olduğu için mesleğimizi severek yapıyorum. Çünkü farklı mesleklere yönelmek istemedik. Bakırın ne aşamalardan geçtiğini, bakırın nereden geldiğini, tornasını, tesviyesini ve kalayını, hepsini babamızdan öğrendik. Babamız bize sağ olsun mesleği öğretti"

