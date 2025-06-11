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Gaziantep’te 500 Dönümlük Buğday Tarlasındaki Yangına Müdahale Ediliyor

Gaziantep'te 500 dönümlük buğday arazisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 20 keçi telef oldu.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 19:59
Gaziantep’te 500 Dönümlük Buğday Tarlasındaki Yangına Müdahale Ediliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük arazide meydana gelen yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale ediyor.

Araban Ovası'nda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın baş gösterdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi. Durumun ciddiyetini fark eden vatandaşlar, yangının diğer tarlalara sıçramaması için bazı alanları traktörlerle sürdü.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çabalarken, maalesef yangın sonucunda 20 keçi telef oldu.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangına itfaiye...

Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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