Gaziantep'te 500 Yıllık Mağara Kafede Ziyaretçi Akını

Gaziantep'te Tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

Gaziantep'te, Tarihi Yeni Han'da yer alan ve yaklaşık 500 yıllık geçmişiyle dikkat çeken Kaleoğlu Mağarası, yaz sıcaklarının etkisiyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı bu günlerde, özellikle kent sakinleri ve turistler, serinlemek için mağarayı tercih ediyor.

Kaleoğlu Mağarası, Gaziantep savunması sırasında yiyecek ve cephane saklamak amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde ise kafe olarak hizmet veren bu mekan, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözde mekânlarından biri haline geldi.

Mekandaki ziyaretçiler, kafenin sevimli misafiri "Kara Şimşek" adlı papağanla karşılanıyor. Şekeroğlu Mahallesi'ndeki mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, AA muhabirine, “Havalar iyice ısınmaya başladı. Mağaranın içerisi serin olduğu için ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. İçerinin hava sıcaklığı 15 derece." dedi.

Kaleoğlu, mağaranın 4 su kuyusu ve 12 sütun ayaklı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Savaş yıllarında kullanılan bir mekan. Şu anda kafe olarak hizmet veriyor.” şeklinde konuştu.

Faik Tunay ise, Almanya'dan Gaziantep'e her gelişinde mağara kafeye uğradığını, burada serinlediğini söyledi. Mustafa Tekkelioğlu ise İstanbul'dan geldiğini belirterek, “Mağaranın gerçekten havası çok güzel. Müthiş bir serinlik var. Dışarı çıkmak istemiyoruz.” dedi.

Gaziantep'te Tarihi Yeni Han'daki yaklaşık 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Gaziantep'te kent sakinleri ve ziyaretçiler, kafe olarak kullanılan mağarada serinliyor.

Gaziantep'te Tarihi Yeni Han'daki yaklaşık 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Gaziantep'te kent sakinleri ve ziyaretçiler, kafe olarak kullanılan mağarada serinliyor.