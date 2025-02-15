Gaziantep'te 51 Kişinin Ölümüne Neden Olan Apartman İçin Yeni İddianame Hazırlandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı ile ilgili kolon kesilmesine dair yeni bir iddianame hazırlandı. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan bu trajik olayla ilgili olarak 19 Temmuz 2024'te verdiği kararda, mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası vermiş ve kolon kesilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanın giriş katında otomobil bayisinde çalışan Coşkun Şahin ve kardeşi Ömer Şahin hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Bu tutuksuz sanıklar hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Önceki dava dosyasındaki bilirkişi raporunda, S11 kolonunun bodrum kattan kesildiğine dair bilgiler verilmekteydi. Tanık M.S.Ç. ise, olayın tanığı olarak beyanında, "2001 yılında Coşkun Şahin’in serviste inşaat yaptığını gördüm. Kolon kestirirken kendisini uyardım ama o durumu umursamadı," şeklinde ifade etti. Tanığın kullandığı bu ifadeler, bilirkişi raporuyla örtüşmekteydi.

İddianamede, “Geçmişte Nejdet Alpay hakkında aynı konuda iddianame düzenlendiğinden yeniden bir iddianame hazırlanmadı. Ancak diğer şüphelilerin, kolon kesmek suretiyle binanın yıkılmasına yol açtığına dair yeterli delil elde edilmiştir,” denilmektedir.

Dava geçmişine bakıldığında, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan Furkan Apartmanı ile ilgili, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı 6 sanık hakkında dava açmıştı. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilirken, diğer sanıklar beraat etmişti.