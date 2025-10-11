Gaziantep'te 9. Kitap Fuarı Başladı — 'Gazze'yi Okumak, İnsanlığı Okumak'

Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği 9. Kitap Fuarı 'Gazze'yi okumak, insanlığı okumak' temasıyla açıldı; 9 gün, 09.00-20.00, 100'den fazla yazar katılıyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:31
Gaziantep'te 9. Kitap Fuarı Başladı — 'Gazze'yi Okumak, İnsanlığı Okumak'

Gaziantep'te 9. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 9. Kitap Fuarı, bu yıl 'Gazze'yi okumak, insanlığı okumak' temasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Fuar, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor ve 9 gün boyunca, 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yazarlar ve etkinlikler

Fuarda İhsan Şenocak, Selim Seyhan, Hulki Cevizoğlu, Hasan Tansık, Dilek Cesur, Yusuf Kaplan, Türker Akıncı, Mete Yarar, Gri Koç, Beyhan Budak, Nurullah Genç ve Altay Cem Meriç gibi ünlü yazarlar yer alıyor. Eser sahipleri okurlarıyla imza günlerinde buluşacak; ayrıca birçok önemli yazarın konferans ve söyleşileri gerçekleştirilecek.

Program ve erişim

Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Şahinbey Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Başkan Tahmazoğlu'nun açıklaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün çok heyecanlı olduklarını, 100'den fazla yazar ve yayınevinin fuarda olacağını belirtti. Tahmazoğlu, 'Kitap fuarlarımız gerçekten çok güzel geçiyor. Vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Bu yıl "Gazze'yi okumak, insanlığı okumak" temalı kitap fuarını bugün açıyoruz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz.' diye konuştu.

