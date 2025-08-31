Gaziantep'te Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası'nda Ödül Töreni

Gaziantep'te Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası Ödül Töreni

Gaziantep'te düzenlenen Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası için ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışma, Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi işbirliğiyle düzenlendi.

Dereceler ve şampiyonlar

Geleneksel Sporlar Merkezi'nde yapılan müsabakada; 'hareketli puta' kategorisinde erkeklerde Atilla Göçer, kadınlarda Aysun Demirci şampiyon oldu. 'Sabit puta' kategorisinde Aysun Demirci ve Murat Üstün, '30 metre yumurta atışı' kategorisinde ise Sevgi Duran ve İbrahim Özlü birincilikleri elde etti.

Federasyon ve yerel yönetimden değerlendirmeler

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, törende kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Bu yarışmayı geleneksel hale getireceğiz. Burada geçen yıl bölge müsabakası, Türkiye şampiyonası gibi müsabakalar yapmıştık. Bunların devamını getireceğiz. Bu tesisin değerlendirilmesi adına, gençliğe ve aksaçlılara verdiğimiz önemi, geleneksel okçuluğun gelişmesi adına tabandan en üst noktaya kadar yayılması adına yerel yönetimlerle elimizden geldiğince yönetimdeki arkadaşlarımızla, camiamızla emek sarf ediyoruz.' dedi.

Toksöz, geleneksel okçuluğa ilginin arttığına dikkat çekerek, '5 yılda geldiğimiz nokta bunun bir göstergesi. 1000'e yakın kulübe ulaştık, 30 binden fazla lisanslı sporcuya eriştik. Gençlerin, ailelerin, yerel yöneticilerin sahip çıkmasıyla bu ata sporunun gelişeceğine umudumuz artıyor.' ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da 2 gün süren yarışmalara Türkiye'nin farklı illerinden katılımcıların geldiğini belirterek, 'Geleneksel Türk okçuluğunu hem aksaçlılarımıza hem de gençlerimize yaymak adına bu müsabakayı düzenledik. Amacımız geleneksel sporlarımızı yaygınlaştırmak. Bu merkez 80 dönüm alan içerisinde gerek binicilik olsun, atlı okçuluk, yağlı güreş, aba güreşi gibi geleneksel sporlarımızın birçoğunu burada gerçekleştiriyoruz, müsabakalar düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın alakası oldukça yüksek.' diye konuştu.

Kupa ve katılım

Konuşmaların ardından, 50 yaş üstü 87 lisanslı sporcunun katıldığı kupada dereceye girenlere ödülleri verildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, federasyon görevlileri ile yarışmacılar ve aileleri katıldı.

