DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

Gaziantep'te Akupunkturle İyileşen Hastalar: Tunalar ve Kurt

Gaziantep'te 28 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde uygulanan akupunkturla Ertuğrul İrfan Tunalar ve Hacer Kurt sağlığına kavuştu; hizmet 15 Haziran 2025 düzenlemesiyle aile hekimleri tarafından sunuluyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:32
Gaziantep'te Akupunkturle İyileşen Hastalar: Tunalar ve Kurt

Akupunktur tedavisiyle sağlıklarına kavuştular

Gaziantep'te, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki 28 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde uygulanan akupunktur tedavisiyle Ertuğrul İrfan Tunalar ve Hacer Kurt sağlık sorunlarından önemli oranda kurtuldu. Hastalar özellikle kronik ağrı, sinir sıkışması ve uyku problemlerinde rahatlama yaşadı.

Vakalar ve tedavi süreci

Ertuğrul İrfan Tunalar (29) iki ay önce geçirdiği kaza sonrası sürekli omuz ağrısı ve eklem ödemi şikâyetiyle merkezde akupunktur tedavisine başladı. Doktor önerileri, fizik tedavi ve ilaçlı uygulamalardan fayda göremeyen Tunalar, 9 seanslık akupunktur uygulamasının 5-6. seanslarından itibaren ağrılarında %60-70 azalma hissettiğini ve kısa sürede neredeyse tamamen iyileştiğini bildiriyor.

Hacer Kurt (61) ise ellerinde sinir sıkışması, sürekli baş ağrısı, kulak çınlaması ve huzursuz uyku problemleriyle başvurdu. Kurt, yıllardır süren şikâyetlerinden akupunktur sayesinde kurtulduğunu, ağrı ve uyku sorunlarının düzeldiğini aktardı.

Aile hekimliğinde tamamlayıcı tıp uygulamaları

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile 15 Haziran 2025'te yürürlüğe giren değişiklik kapsamında aile hekimleri hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek. Bu yenilik, birinci basamak sağlık hizmetlerinde modern tıp ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının entegrasyonunu güçlendiriyor.

Aile Hekimi Uzmanı Dr. Abdurrahman Seyda akupunkturun normal medikal tedavilerle birlikte uygulanabildiğini, yan etkisinin bulunmadığını ve uygulamanın bilimsel temellere dayandığını vurguladı. Seyda, akupunkturun özellikle ağrı kontrolü, stres yönetimi, uyku düzeninin desteklenmesi ve bazı kronik hastalık semptomlarının hafiflemesinde etkili olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine işaret ettiğini belirtti.

Seyda ayrıca vatandaşların akupunktur için doğrudan ilgili hekime başvurabileceğini, uygun görülmesi halinde hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de hizmetin sürdürülebildiğini aktardı. Aile Sağlığı Merkezlerinde uzun süredir yürütülen koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yaklaşık üç ay önce akupunktur uygulamalarının eklendiğini ifade etti. Tüm uygulamaların kişiye özel ve bilimsel temellere uygun olarak planlandığını, randevu için önce akupunktur uygulayan hekime başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Hastaların deneyimleri

Ertuğrul İrfan Tunalar tedavi sürecini şöyle anlattı: İki ay kadar önce omuzumdan bir darbe almıştım. Daha öncesinden de bir spor sakatlığım vardı. Sol omuzumda ağrı düzenli olarak devam ediyordu. Yıllardır çektiğim bir acıydı. İki ay önce de sağ omuzumdan bir darbe sonucu sorun yaşadım. Fizik tedavi denedim. Ortopedi doktorunda ilaçlı tedaviler denedim. Sonrasında egzersizleri denedim. Hiçbirinde fayda göremedim. Sonrasında tavsiye üzerine doktor Abdurrahman Seyda ile tanıştım ve akupunktur tedavisi yaptığını öğrendim. Şu ana kadar 9 seans tedavi gördüm. 9 seansın ortalama 5-6 seansından sonra omuz ağrılarım yüzde 60-70 civarında azaldığını hissettim. Daha efektif bir şekilde omuzlarımı kullanabilmeye başladım. Bunun öncesinde hiç omuzlarımı kullanamıyordum. Bir ağırlığı ve en ufak bir kitabı bile kaldıramıyordum. Akupunktur ile tanıştıktan sonra daha iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde iyileşme sürecimi gerçekleştirdim. Bu 9 seansı bir ay kadar kısa süre içerisinde aldım ve şu an neredeyse yüzde 100’e yakın bir iyileşme söz konusu diyebilirim.

Hacer Kurt ise şu değerlendirmeyi yaptı: 7 seneden beri elimin içi ağrıyordu. Gitmediğim, hastane ve doktor kalmadı. Abdurrahman bey bana akupunktur tedavisini önerdi. Ben de kabul ettim. Akupunktur tedavisinin ben çok faydasını gördüm. Kulağımda çınlama vardı, geçti. Ateşim çıkıyordu, çok terliyordum. Yatağa yattığım zaman huzursuz oluyordum. Elimin ağrısından namazı bile kılamıyordum. Hiç rahat değildim. Çektiğim rahatsızlıkların hepsinden kurtuldum. Allah Abdurrahman beyden razı olsun.

Gaziantep'te aile hekimliği uygulamalarına eklenen akupunktur hizmeti, kronik ağrı, stres, uyku bozuklukları ve bazı kronik semptomların yönetiminde birinci basamakta erişilebilir tamamlama seçeneği sunuyor.

Akupunktur tedavisiyle sağlıklarına kavuştular

Akupunktur tedavisiyle sağlıklarına kavuştular

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama