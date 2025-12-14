Gaziantep'te Akupunkturle İyileşen Hastalar: Tunalar ve Kurt

Akupunktur tedavisiyle sağlıklarına kavuştular

Gaziantep'te, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki 28 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde uygulanan akupunktur tedavisiyle Ertuğrul İrfan Tunalar ve Hacer Kurt sağlık sorunlarından önemli oranda kurtuldu. Hastalar özellikle kronik ağrı, sinir sıkışması ve uyku problemlerinde rahatlama yaşadı.

Vakalar ve tedavi süreci

Ertuğrul İrfan Tunalar (29) iki ay önce geçirdiği kaza sonrası sürekli omuz ağrısı ve eklem ödemi şikâyetiyle merkezde akupunktur tedavisine başladı. Doktor önerileri, fizik tedavi ve ilaçlı uygulamalardan fayda göremeyen Tunalar, 9 seanslık akupunktur uygulamasının 5-6. seanslarından itibaren ağrılarında %60-70 azalma hissettiğini ve kısa sürede neredeyse tamamen iyileştiğini bildiriyor.

Hacer Kurt (61) ise ellerinde sinir sıkışması, sürekli baş ağrısı, kulak çınlaması ve huzursuz uyku problemleriyle başvurdu. Kurt, yıllardır süren şikâyetlerinden akupunktur sayesinde kurtulduğunu, ağrı ve uyku sorunlarının düzeldiğini aktardı.

Aile hekimliğinde tamamlayıcı tıp uygulamaları

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile 15 Haziran 2025'te yürürlüğe giren değişiklik kapsamında aile hekimleri hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek. Bu yenilik, birinci basamak sağlık hizmetlerinde modern tıp ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının entegrasyonunu güçlendiriyor.

Aile Hekimi Uzmanı Dr. Abdurrahman Seyda akupunkturun normal medikal tedavilerle birlikte uygulanabildiğini, yan etkisinin bulunmadığını ve uygulamanın bilimsel temellere dayandığını vurguladı. Seyda, akupunkturun özellikle ağrı kontrolü, stres yönetimi, uyku düzeninin desteklenmesi ve bazı kronik hastalık semptomlarının hafiflemesinde etkili olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine işaret ettiğini belirtti.

Seyda ayrıca vatandaşların akupunktur için doğrudan ilgili hekime başvurabileceğini, uygun görülmesi halinde hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de hizmetin sürdürülebildiğini aktardı. Aile Sağlığı Merkezlerinde uzun süredir yürütülen koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yaklaşık üç ay önce akupunktur uygulamalarının eklendiğini ifade etti. Tüm uygulamaların kişiye özel ve bilimsel temellere uygun olarak planlandığını, randevu için önce akupunktur uygulayan hekime başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Hastaların deneyimleri

Ertuğrul İrfan Tunalar tedavi sürecini şöyle anlattı: İki ay kadar önce omuzumdan bir darbe almıştım. Daha öncesinden de bir spor sakatlığım vardı. Sol omuzumda ağrı düzenli olarak devam ediyordu. Yıllardır çektiğim bir acıydı. İki ay önce de sağ omuzumdan bir darbe sonucu sorun yaşadım. Fizik tedavi denedim. Ortopedi doktorunda ilaçlı tedaviler denedim. Sonrasında egzersizleri denedim. Hiçbirinde fayda göremedim. Sonrasında tavsiye üzerine doktor Abdurrahman Seyda ile tanıştım ve akupunktur tedavisi yaptığını öğrendim. Şu ana kadar 9 seans tedavi gördüm. 9 seansın ortalama 5-6 seansından sonra omuz ağrılarım yüzde 60-70 civarında azaldığını hissettim. Daha efektif bir şekilde omuzlarımı kullanabilmeye başladım. Bunun öncesinde hiç omuzlarımı kullanamıyordum. Bir ağırlığı ve en ufak bir kitabı bile kaldıramıyordum. Akupunktur ile tanıştıktan sonra daha iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde iyileşme sürecimi gerçekleştirdim. Bu 9 seansı bir ay kadar kısa süre içerisinde aldım ve şu an neredeyse yüzde 100’e yakın bir iyileşme söz konusu diyebilirim.

Hacer Kurt ise şu değerlendirmeyi yaptı: 7 seneden beri elimin içi ağrıyordu. Gitmediğim, hastane ve doktor kalmadı. Abdurrahman bey bana akupunktur tedavisini önerdi. Ben de kabul ettim. Akupunktur tedavisinin ben çok faydasını gördüm. Kulağımda çınlama vardı, geçti. Ateşim çıkıyordu, çok terliyordum. Yatağa yattığım zaman huzursuz oluyordum. Elimin ağrısından namazı bile kılamıyordum. Hiç rahat değildim. Çektiğim rahatsızlıkların hepsinden kurtuldum. Allah Abdurrahman beyden razı olsun.

Gaziantep'te aile hekimliği uygulamalarına eklenen akupunktur hizmeti, kronik ağrı, stres, uyku bozuklukları ve bazı kronik semptomların yönetiminde birinci basamakta erişilebilir tamamlama seçeneği sunuyor.

Akupunktur tedavisiyle sağlıklarına kavuştular